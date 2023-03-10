В сети обсудили признаки чрезмерного увлечения мужчин порно

Посетительницы форума Reddit обсудили в сети признаки чрезмерного увлечения порнографическими роликами у мужчин. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit.
Женщины заявили, что зависимые от порно мужчины часто игнорируют необходимость в прелюдии и женские жалобы на болезненный секс.
Женщины также обратили внимание на то, что порно заставляет мужчин заниматься сексом в странных позах.
В комментариях также указывают на насаждаемый в порно миф, что все женщины способны на так называемый сквирт — струйный оргазм с выделением заметного количества жидкости из женской уретры.
Ранее эксперт по отношениям Мишель Херман заявила, что увлечение мужчины порнографией может стать испытанием для брака. По ее словам, особенно это опасно в критические моменты.