В сети обсудили признаки чрезмерного увлечения мужчин порно

Посетительницы форума Reddit обсудили в сети признаки чрезмерного увлечения порнографическими роликами у мужчин. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщины заявили, что зависимые от порно мужчины часто игнорируют необходимость в прелюдии и женские жалобы на болезненный секс.

Женщины также обратили внимание на то, что порно заставляет мужчин заниматься сексом в странных позах.

В комментариях также указывают на насаждаемый в порно миф, что все женщины способны на так называемый сквирт — струйный оргазм с выделением заметного количества жидкости из женской уретры.