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24 минуты назад

В сети обсудили признаки чрезмерного увлечения мужчин порно

Lenta.ruиещё 4

Посетительницы форума Reddit обсудили в сети признаки чрезмерного увлечения порнографическими роликами у мужчин. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit.

В сети обсудили признаки чрезмерного увлечения мужчин порно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщины заявили, что зависимые от порно мужчины часто игнорируют необходимость в прелюдии и женские жалобы на болезненный секс.

Женщины также обратили внимание на то, что порно заставляет мужчин заниматься сексом в странных позах.

В комментариях также указывают на насаждаемый в порно миф, что все женщины способны на так называемый сквирт — струйный оргазм с выделением заметного количества жидкости из женской уретры.

Ранее эксперт по отношениям Мишель Херман заявила, что увлечение мужчины порнографией может стать испытанием для брака. По ее словам, особенно это опасно в критические моменты.

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