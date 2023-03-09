Беспокоящимся о проблемах с сексом после рождения ребенка дали совет

Общение и откровенность партнеров друг с другом позволят им преодолеть трудности первого родительства и избежать проблем с сексом, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке для издания Mirror.

Фото: Лента.ру Лента.ру

К Нолан обратилась читательница, беспокоящаяся о возможных проблемах в интимной жизни после рождения ребенка. Женщина взволнована этим событием, но переживает, что оно изменит ее отношения с мужем.

Читательница подчеркнула, что безумно любит своего мужа, но не знает, как он справится с отцовством, так как ни у него, ни у нее нет опыта ухода за детьми.

В ответ на ее письмо Нолан заметила, что любые перемены в жизни пугают людей, а рождение первенца — это, очевидно, новый этап в отношениях. По ее мнению, существует определенный риск, что молодые родители слишком сконцентрируются на уходе за младенцем. Чтобы избежать этого, важно находить время друг на друга, несмотря на сложности и усталость.

Нолан подчеркнула, первые годы жизни ребенка очень трудны для молодых родителей, но в то же время для них это «самый полезный опыт на свете». Она рекомендовала женщине постараться отвлечься от откровений друзей, больше верить в себя и в своего партнера и постараться адаптироваться к грядущим переменам, насколько это возможно.