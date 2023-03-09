Секс-гуру назвала правило для сохранения близости в отношениях

Секс-гуру Холли Робинсон рассказала о способе, который позволит сохранить близость в долгих отношениях. Об этом сообщает издание Daily Star.
Так, по словам эксперта, главным требованием для сохранения близости является решение обниматься и заниматься сексом по расписанию. Робинсон объяснила, что спонтанный секс не всегда возможен:
"Я не думаю, что мои отношения выжили бы, если бы не планирование интимного досуга. Мы работаем, у нас дети, нам в уши звенят девайсы, и это отвлекает друг от друга. Нужно быть вместе осознанно".
При этом секс-гуру отметила, что не стоит концентрироваться только на сексе, лучше больше времени потратить на поцелуи, объятия, личную беседу. Кроме этого, интимные действия рекомендуется планировать не только перед сном, но и в течение суток.