Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
3 часа назад

Секс-гуру назвала правило для сохранения близости в отношениях

Мария Иглина

Секс-гуру Холли Робинсон рассказала о способе, который позволит сохранить близость в долгих отношениях. Об этом сообщает издание Daily Star.

Секс-гуру назвала правило для сохранения близости в отношениях
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам эксперта, главным требованием для сохранения близости является решение обниматься и заниматься сексом по расписанию. Робинсон объяснила, что спонтанный секс не всегда возможен:

"Я не думаю, что мои отношения выжили бы, если бы не планирование интимного досуга. Мы работаем, у нас дети, нам в уши звенят девайсы, и это отвлекает друг от друга. Нужно быть вместе осознанно".

Интернет-пользователи рассказали, какое поведение их возбуждает

При этом секс-гуру отметила, что не стоит концентрироваться только на сексе, лучше больше времени потратить на поцелуи, объятия, личную беседу. Кроме этого, интимные действия рекомендуется планировать не только перед сном, но и в течение суток.

Ранее психолог объяснила, почему женщинам сон и полезная пища нужнее.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий