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2 часа назад

Мужчины перечислили способы отреагировать на предложение секса от чужой женщины

Lenta.ru

Пользователи Reddit перечислили способы отреагировать на предложение секса, поступившее от чужой женщины. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit.

Мужчины перечислили способы отреагировать на предложение секса
Фото: Unsplash Unsplash

Пресекать такую инициативу опытные мужчины предложили разговором с партнером женщины, потенциально согласной на измену.

Некоторые мужчины, решившие не становиться участниками чужой измены, предлагают девушкам рассказать о своей неверности самостоятельно.

Однако не все решают поступать так же благородно, как предыдущие комментаторы.

Ранее британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным. В исследовании приняли участие 350 мужчин и столько же женщин. 78 процентов мужчин и 66 процентов женщин заявили, что использование мужчинами секс-кукол является допустимым.

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