Мужчины перечислили способы отреагировать на предложение секса

Пользователи Reddit перечислили способы отреагировать на предложение секса, поступившее от чужой женщины. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit.
Пресекать такую инициативу опытные мужчины предложили разговором с партнером женщины, потенциально согласной на измену.
Некоторые мужчины, решившие не становиться участниками чужой измены, предлагают девушкам рассказать о своей неверности самостоятельно.
Однако не все решают поступать так же благородно, как предыдущие комментаторы.
Ранее британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным. В исследовании приняли участие 350 мужчин и столько же женщин. 78 процентов мужчин и 66 процентов женщин заявили, что использование мужчинами секс-кукол является допустимым.