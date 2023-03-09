Мужчины перечислили способы отреагировать на предложение секса

Пользователи Reddit перечислили способы отреагировать на предложение секса, поступившее от чужой женщины. Своими рекомендациями они поделились в разделе AskReddit.

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Пресекать такую инициативу опытные мужчины предложили разговором с партнером женщины, потенциально согласной на измену.

Некоторые мужчины, решившие не становиться участниками чужой измены, предлагают девушкам рассказать о своей неверности самостоятельно.

Однако не все решают поступать так же благородно, как предыдущие комментаторы.