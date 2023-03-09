Как понять, что мужчина будет агрессивен в постели

Не игнорируйте «красные флажки» с его стороны.

Каждой женщине хочется почувствовать себя в безопасности за спиной уверенного в себе мужчины. Однако иногда прекрасный пол путает уверенность с опасной агрессивностью, и первая близость с таким мужчиной может нанести женщине психологическую травму, от которой не так-то просто будет избавиться. Как же понять, что с мужчиной не стоит вступать в близкие отношения ради собственной безопасности? Об этом мы поговорили со специалистом.

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Мужчина слишком настойчив и не терпит отказов

Может показаться, что такой мужчина точно знает чего хочет и пытается добиться своего. Но стоит понимать, что интимная близость принесет удовлетворение паре только в том случае, если оба партнера будут слышать друг друга и не переходить границы дозволенного своей половинкой. Мужчина, для которого не существует другого мнения, кроме его собственного, будет точно так же вести себя в постели — если вам будет больно, ему будет все равно, ведь он думает только о своем удовольствии. Будьте осторожны.

Мужчине трудно держать себя в руках

Как правило, перед тем как перейти к самому интересному, у вас с мужчиной происходит хотя бы несколько встреч. На этом этапе внимательно наблюдайте за его поведением — как он общается с людьми вокруг, как он реагирует, когда к нему обращаются незнакомые люди и т. д. Если мужчине трудно держать себя в руках даже с незнакомыми людьми, с огромной вероятностью он не будет церемониться и с женщиной, которая согласилась провести с ним ночь. Нужны ли вам такие «приключения»?

Мужчина игнорирует своих близких