Супруги, прожившие в браке 50 лет, раскрыли секрет своих отношений

Отношения супругов из Сингапура начинались совсем не романтично. Семьи Ахмата Паги и Хамиды Нур познакомили их в подростковом возрасте.

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«Мы поженились, не узнав друг друга. Если говорить о любви, тогда ее еще не было», — призналась женщина в интервью Berita Mediacorp.

В начале брака они мало разговаривали и обсуждали исключительно бытовые вопросы. И только спустя шесть лет поняли, что безумно полюбили друг друга.

С тех пор Ахмат и Хамида были неразлучны, в этом году они отметили золотую свадьбу. Сейчас ему 69 лет, а ей — 65. Детей у супругов нет, и они посвящают все время друг другу. К тому же муж и жена живут в небольшой студии и признаются, что конфликты у них бывают, как и у всех. Ахмат считает, что обсуждение проблем — ключ к хорошим отношениям.

«Прежде чем что-то сделать, мы сначала все обсудим и поймем, как поступить. На это нужно время», — говорит он.