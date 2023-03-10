Женщины назвали идеальную длину мужского полового члена

По мнению женщин, 16,26 сантиметра является идеальной длиной пениса для секса на одну ночь. Об этом сообщило издание The Sun.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Уролог Гордон Мьюир рассказал, что зачастую мужчины озабочены длиной пенисов намного больше, чем женщины. По его словам, сознание мужчин затуманено образами из порнофильмов, на самом же деле средний эрегированный член меньше огурца.

13,11 сантиметра средний размер пениса у жителей Великобритании (по данным 2014 года)

По данным психиатра и сексолога Кевана Уайли, 85 процентам женщин нравится размер пениса их партнера. Их больше волнует не длина полового органа, а то, как мужчина ведет себя в постели.

45 процентов мужчин хотели бы иметь пенис большего размера

По итогам ранее проведенного опроса с участием 4700 женщин, стало ясно, что длина члена в 20,3 сантиметра является идеальной для достижения оргазма. Мужчины с 28-сантиметровыми членами могут доставить удовольствие лишь 30 процентам женщин. Такое же количество женщин достигают оргазма с партнерами, длина пениса которых равна 10,1 сантиметра.

В ходе еще одного исследования выяснилось, что для секса на одну ночь женщины довольствовались бы членом длиной 16,26 сантиметра, а для длительных отношений хотели бы мужчин с 16-сантиметровыми пенисами.