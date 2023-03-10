Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
36 минут назад

Женщины назвали идеальную длину мужского полового члена

Lenta.ru

По мнению женщин, 16,26 сантиметра является идеальной длиной пениса для секса на одну ночь. Об этом сообщило издание The Sun.

Женщины назвали идеальную длину мужского полового члена
Фото: Лента.руЛента.ру

Уролог Гордон Мьюир рассказал, что зачастую мужчины озабочены длиной пенисов намного больше, чем женщины. По его словам, сознание мужчин затуманено образами из порнофильмов, на самом же деле средний эрегированный член меньше огурца.

13,11 сантиметра средний размер пениса у жителей Великобритании (по данным 2014 года)

По данным психиатра и сексолога Кевана Уайли, 85 процентам женщин нравится размер пениса их партнера. Их больше волнует не длина полового органа, а то, как мужчина ведет себя в постели.

45 процентов мужчин хотели бы иметь пенис большего размера

По итогам ранее проведенного опроса с участием 4700 женщин, стало ясно, что длина члена в 20,3 сантиметра является идеальной для достижения оргазма. Мужчины с 28-сантиметровыми членами могут доставить удовольствие лишь 30 процентам женщин. Такое же количество женщин достигают оргазма с партнерами, длина пениса которых равна 10,1 сантиметра.

В ходе еще одного исследования выяснилось, что для секса на одну ночь женщины довольствовались бы членом длиной 16,26 сантиметра, а для длительных отношений хотели бы мужчин с 16-сантиметровыми пенисами.

Ранее мужчина с маленьким пенисом рассказал, как доставить женщине удовольствие. Он посоветовал практиковать во время секса определенные позы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий