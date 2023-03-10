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45 минут назад

3 вещи, которые превратят ваш секс в кошмар

WomanHit.ru

Какие моменты терпеть точно не стоит.

3 вещи, которые превратят ваш секс в кошмар
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сексуальная жизнь напрямую зависит от того, насколько хорошо вы чувствуете свои границы и можете обсудить с партнером непростые моменты. При этом некоторые женщины предпочитают идти на поводу мужчины, тем самым лишая себя удовольствия в постели.

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Мы решили собрать моменты в интимной близости, которые превращают секс в самый настоящий кошмар.

Вы соглашаетесь на секс, когда вам этого не хочется

И снова мы говорим о том, что женщина идет на поводу у желания мужчины. Однако секс — это процесс, в котором участвуют как минимум двое, а значит, учитываются желания не только одного человека. Заниженная самооценка и страх потерять внимание партнера толкают женщину на необдуманные поступки. Например, она соглашается на близость в момент, когда совершенно этого не хочет. Организм активно сопротивляется интимному контакту, происходят зажимы в теле, откуда вытекает множество проблем в дальнейшей сексуальной жизни.

Секс приносит вам боль

Не всегда партнер учитывает особенности своей половинки и не желает прислушиваться к ее мнению. При этом женщине необходима тщательная подготовка к близости, что часто игнорируют мужчины. И снова мы говорим о проблемах с самооценкой женщины, которая позволяет мужчине делать то, что ей не нравится. Нужно ли говорить, что получить оргазм в таких условиях невозможно? Если ситуация повторяется, секс начинает ассоциироваться с чем-то крайне неприятным и без помощи специалиста точно не обойтись. Кроме того, возможны различные травмы и повреждения, с которыми справляться придется именно вам, мужчина может и не почувствовать себя ответственным за ваше состояние.

Вы избегаете разговоров о сексе

Да, качественный секс требует обсуждений со стороны партнеров, особенно если вы только недавно начали отношения. Мужчине трудно догадаться, какие моменты вас возбуждают, а какие моменты вам просто не приятны, так как все женщины разные и требуют своего подхода. Замалчивая свои потребности, вы сами лишаете себя удовольствия. То же касается и вашего мужчины — если вы знаете моменты, которые сводят его с ума, вы — главная женщина в его жизни. Не бойтесь прямых обсуждений.

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