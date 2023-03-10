Женщина мечты: какие качества мужчины ищут в избранницах

Не стоит пытаться быть идеальной, чтобы быть любимой.

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Любовь к себе

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Уважение к своим интересам и границам, умение отстаивать свою точку зрения позволяет и к окружающим относиться с таким же уважением. К тому же, девушки, которые любят себя, не перекладывают на партнера ответственность за свое счастье. Они не ждут, что прекрасный принц, появившись в их жизни, как по мановению волшебной палочки, изменит ее к лучшему.

Естественность

Речь не идет об отказе от макияжа, маникюра или окрашивания волос. Мужчинам нравятся девушки, которые слушают себя, верят своему вкусу. Такое отсутствие лукавства выглядит привлекательно, независимо от того, во что женщина одета или как накрашена. Недаром говорят, главное — быть собой.

Открытость

Любопытство и стремление узнавать мир, независимо от возраста, делает любого человека значительно интереснее. К тому же, такое отношение к жизни позволяет паре постоянно пробовать что-то новое: девушка с радостью согласиться на необычное путешествие, экстремальное свидание, она не боится показаться смешной или нелепой.

Поддержка

Умение принимать другого человека таким, какой он есть, и верить в его начинания по-настоящему окрыляет мужчину. Он не боится проявлять амбиции, рассказывать о своих мечтах и планах и знает, что не будет осмеянным. Часто на приеме у семейных психологов пары жалуются именно на отсутствие поддержки: иногда нам всем необходимо услышать, что в нас верят.

В первую очередь важно наладить дружеские отношения со своим мужчиной. Так вы сможете делиться своими переживаниями, чувствами и мнениями и установить крепкую эмоциональную связь. Вам никогда не будет скучно друг с другом.

Честность

То и дело в сети встречаются шутки о том, как женщины обижаются, но не сообщают мужчинам о причинах расстройства. Молодым людям остается только гадать, что опечалило их избранницу. От бесконечного квеста можно невероятно устать, поэтому представители сильной половины человечества так ценят честных и откровенных барышень. Тех, кто умеет открыто говорить о своих желаниях, настроении, печали.

Чувство юмора