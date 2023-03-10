6 черт характера, которые мешают наладить личную жизнь

Группа психологов из разных стран провела исследование, выяснив, какие черты характера человека кажутся наиболее отталкивающими для потенциального партнера в романтических отношениях.

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На первом месте в списке непривлекательных качеств оказалась грубость.

Также мешает построить личную жизнь зависимость, склонность к беспорядочным сексуальным связям, апатичность, немотивированность, склонность нарушать правила.

При этом в случае с длительными отношениями на первом месте стоят апатичность и грубость. Если же речь идет о краткосрочных связях, то многие отмечают, что их раздражает навязчивость, передает издание «Профиль».

Психолог Наталья Малышева в свою очередь дала советы женщинам, которые хотят завоевать внимание мужчины. По словам эксперта, женщина должна быть остроумной и разбираться в темах, которые интересны мужчинам. Основным же «оружием» в завоевании партнера психолог называет улыбку, передает Nation news.