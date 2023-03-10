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1 час назад

Названы шесть черт характера, которые мешают наладить личную жизнь

Вечерняя Москва

Группа психологов из разных стран провела исследование, выяснив, какие черты характера человека кажутся наиболее отталкивающими для потенциального партнера в романтических отношениях.

6 черт характера, которые мешают наладить личную жизнь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На первом месте в списке непривлекательных качеств оказалась грубость.

Также мешает построить личную жизнь зависимость, склонность к беспорядочным сексуальным связям, апатичность, немотивированность, склонность нарушать правила.

При этом в случае с длительными отношениями на первом месте стоят апатичность и грубость. Если же речь идет о краткосрочных связях, то многие отмечают, что их раздражает навязчивость, передает издание «Профиль».

Психолог Наталья Малышева в свою очередь дала советы женщинам, которые хотят завоевать внимание мужчины. По словам эксперта, женщина должна быть остроумной и разбираться в темах, которые интересны мужчинам. Основным же «оружием» в завоевании партнера психолог называет улыбку, передает Nation news.

Доверительные отношения, основанные на взаимопонимании и уважении, важны для семьи. Они создают прочный фундамент для жизни детей и родителей. Как поддерживать теплое общение, рассказывает специалист семейного центра «Сириус» Марина Рейн.

Любовь,Наталья Малышева,
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