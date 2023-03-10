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16 минут назад

Ученые узнали о влиянии порно на романтические отношения

Ferra.ru

Исследователи из Университета Бригама Янга заявили, что порно может навредить развитию здоровых и долгосрочных романтических отношений.

Ученые узнали о влиянии порно на романтические отношения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой работы проанализировали данные 3,5 тысячи американцев, состоящих в романтических отношениях. Исследователи изучили связь между просмотром порно, полом, религиозностью и стабильностью в отношениях.

Они пришли к выводу, что просмотр порнографии негативно влияет на стабильность и продолжительность отношений. Особенно эффект был заметен у религиозных людей. У мужчин почти в два раза чаще фиксировали зависимость от просмотра порно, к тому же они часто предпочитали жёсткие видеоролики.

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