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2 часа назад

Сексолог предложила надоевшим друг другу супругам необычную игру

Lenta.ru

Врач-психиатр и сексолог Инна Дьякова предложила необычную игру надоевшим друг другу супругам. Ее цитирует издание «Победа26».

Сексолог предложила надоевшим друг другу супругам необычную игру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Дьяковой, в последнее время психологи стали советовать людям расставаться, когда они начинают раздражать друг друга, но она с таким подходом не согласна. Психиатр предложила попробовать понарошку продать партнера. «У психологов есть такая игра "Продай своего мужа" или "Продай свою жену". Надо написать рекламное объявление, убедительно рассказав о лучших качествах, присущих вашему партнеру», — объяснила она.

Дьякова уточнила, что такое упражнение помогает взглянуть на партнера свежим взглядом, вспомнить, почему к этому человеку когда-то возникли чувства, и, возможно, снова пробудить угасшие страсть, любовь и интерес.

Любовь,
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