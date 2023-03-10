Сексолог предложила надоевшим друг другу супругам необычную игру

По словам Дьяковой, в последнее время психологи стали советовать людям расставаться, когда они начинают раздражать друг друга, но она с таким подходом не согласна. Психиатр предложила попробовать понарошку продать партнера. «У психологов есть такая игра "Продай своего мужа" или "Продай свою жену". Надо написать рекламное объявление, убедительно рассказав о лучших качествах, присущих вашему партнеру», — объяснила она.