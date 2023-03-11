7 признаков того, что тебе пора на прием к сексологу

Сексолог Владимир Богданов напоминает: если ваша сексуальная жизнь складывается не так, как вам бы хотелось, обратитесь к специалисту.

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Сексуальные проблемы часто становятся той последней чертой, после которой, кажется, может быть только разрыв. Сколько потенциально счастливых, крепких пар распалось из-за этого заблуждения — сложно представить. Если и ваша сексуальная жизнь складывается не так, как вам бы хотелось, проверьте, нужна ли вам помощь сексолога прямо сейчас.

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1. Секс перестал вас интересовать

Из-за высоких нагрузок на работе и хронической усталости, на регулярный секс, действительно, может не оставаться сил и желания. Но если на протяжении какого-то времени вы вообще не чувствуете сексуального интереса ни к своему партнеру, ни к кому-либо еще, речь может идти о потери либидо. Любое резкое изменение количества секса, которое вам необходимо для хорошего самочувствия, без каких-либо причин, — повод поговорить со специалистом о возможных проблемах и методах лечения.

2. Секс — единственное, что вас по-настоящему интересует

Сексуальное желание может не только пропасть, но и неожиданно резко вырасти. В мыслях о сексе нет ничего необычного, но если вы вдруг понимаете, что слишком озабочены этими мыслями, если они начинают определять ваше поведение, если ни на чем другом вы не можете сосредоточиться, вам обязательно нужна консультация сексолога.

3. Вы перестали испытывать оргазм или никогда не испытывали его

По статистике определенный процент женщин не может достичь оргазма во время полового акта. Многие просто смиряются с этим, находя другие возможности для получения сексуальной разрядки. Однако, такую ситуацию нельзя назвать нормальной, и консультация сексолога может помочь решить эту проблему. Помощь специалиста необходима и в том случае, когда вы вдруг перестали испытывать оргазм, хотя раньше без труда его достигали.

4. Вы испытываете боль или физические трудности во время секса

Такие проблемы, как эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция, сухость влагалища или болезненность во время полового акта могут привести не только к разочарованию и отказу от секса, но и стать причиной развития фобий и психологических зажимов. В конечном итоге это может перерасти в синдром ожидания неудачного секса, который еще больше усугубляет ситуацию. В таких ситуациях очень важно раннее обращение к специалисту. Любая проблема преодолима с помощью правильно подобранной терапии.

5. У вас есть вопросы о вашей сексуальности

Собственная сексуальность человека не всегда является для него очевидной. Широко распространено заблуждение, что секс — это то, что умеет каждый, или почти каждый. Однако, это не так. Учиться заниматься сексом надо для того, чтобы понять, насколько эмоциональным он может быть, что половой акт может дать не только сексуальную разрядку, но и подарить ощущение максимального наслаждения и удовлетворения. Любые вопросы относительно собственного тела, взаимоотношений с партнером, о том, как сделать свою сексуальную жизнь ярче, можно обсудить с сексологом.

6. Ваши с партнером желания не совпадают

Часто партнеры обнаруживают, что по-разному представляют свои сексуальные отношения. Зачастую, это превращает секс из удовольствия в сложную и утомительную обязанность. Обсудить свои потребности и желания и прийти к какому-либо общему решению проблемы, можно при помощи сексолога. Специалист не только предложит разные варианты, но и снимет излишние беспокойства относительно несовпадения сексуальных интересов.

7. Ваши отношения зашли в тупик