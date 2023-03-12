8 простых способов вернуть страсть в отношения

Со временем чувства притупляются, и вот вы уже грустите по эмоциям, что переживали на старте отношений.
Страсть можно вернуть — попробуйте эти восемь методов!
Что отличает свидание от рядовой встречи? Помимо интереса друг к другу — тщательная подготовка и даже волнение, которое делает эмоции ярче. Кого-то на романтический лад настроит ужин при свечах, а кого-то, например, прогулка в парке, где состоялось знакомство. Отличие свидания спустя годы отношений лишь в том, что вы уже хорошо знаете партнера — используйте свои знания для идеального вечера (или утра) вместе!
Однотипное надоедает — такова природа человека. И секса это тоже касается. Не призываем делать то, что кажется вам и партнеру противоестественным. Если не готовы к экспериментам в постели, экспериментируйте с антуражем: скажем, акт любви можно переместить из спальни в гостиную или даже снять номер в отеле. Если вариантов смены обстановки нет совсем, попробуйте сделать это под музыку, в непривычное время или с завязанными глазами.
Каких-то 10 лет назад цифровизация еще не была тотальной. На сегодняшний день практически у каждого в смартфоне обнаружится рабочий чат (и не один) и другие «прелести» нашего века. Советуем находить время не только для бесконечных переписок, но и для близких. Договоритесь с партнером регулярно устраивать хотя бы час вне доступа. Первое время с непривычки без телефона будет сложно, но постепенно вы оцените все выгоды цифрового детокса и научитесь общаться, не отвлекаясь на все подряд.
Когда в последний раз вы целовались по-настоящему? Пришло время сменить прохладный чмок на затяжной горячий поцелуй. Эффект не заставит себя ждать — аппетит приходит во время еды. Попробуйте целоваться в нестандартных местах, например в лифте или в машине. Суть не в публичности (все-таки процесс это интимный), а в том, чтобы поцелуи перестали быть ничего не значащей привычкой.
Важный пункт для тех, кто все время проводит с партнером, не расставаясь ни на секунду. Вы не одно целое, а вспомнить, каково это — хотеть быть рядом, помогут раздельные выходные или новое хобби. Найдите возможность хотя бы иногда и ненадолго расставаться. Когда присутствие партнера под боком становится данностью и привычкой, страсти просто не остается места.
Лучшее средство для борьбы с рутиной — яркие эмоции. А в отношениях важно, чтобы они были еще и совместными. Вариантов немало: от посещения парка аттракционов до сплава по горной реке. Во-первых, вы точно будете на одной волне, во-вторых, общий досуг сближает, в-третьих, в экстремальной ситуации вы узнаете о партнере что-то новое — и, возможно, даже влюбитесь заново.
Люди, которые долго живут вместе, как правило, совсем перестают друг друга стесняться. Настолько, что кажется, словно партнеру уже все равно, как вы выглядите. Этот пункт совсем не о том, чтобы расхаживать по квартире в новом нижнем белье. Просто обратите внимание на состояние своего домашнего гардероба. Старые заношенные вещи — в утиль. Постарайтесь, будучи дома, искренне нравиться себе — тогда и партнер одарит вас вниманием.
Все, что мы знаем о себе, мы знаем от других. Комплименты мало кто воспринимает всерьез, а вот получить похвалу за дело большинству людей приятно, ведь всем хочется, чтобы их труд заметили и оценили по достоинству. Похвала позволит не только сделать приятное спутнику жизни, но и подметить его привлекательные стороны, о которых вы могли не задумываться ранее.