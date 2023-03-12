8 простых способов вернуть страсть в отношения

Со временем чувства притупляются, и вот вы уже грустите по эмоциям, что переживали на старте отношений.

Страсть можно вернуть — попробуйте эти восемь методов!

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Устройте свидание

Что отличает свидание от рядовой встречи? Помимо интереса друг к другу — тщательная подготовка и даже волнение, которое делает эмоции ярче. Кого-то на романтический лад настроит ужин при свечах, а кого-то, например, прогулка в парке, где состоялось знакомство. Отличие свидания спустя годы отношений лишь в том, что вы уже хорошо знаете партнера — используйте свои знания для идеального вечера (или утра) вместе!

Пробуйте новое в сексе

Однотипное надоедает — такова природа человека. И секса это тоже касается. Не призываем делать то, что кажется вам и партнеру противоестественным. Если не готовы к экспериментам в постели, экспериментируйте с антуражем: скажем, акт любви можно переместить из спальни в гостиную или даже снять номер в отеле. Если вариантов смены обстановки нет совсем, попробуйте сделать это под музыку, в непривычное время или с завязанными глазами.

Планируйте время вне доступа

Каких-то 10 лет назад цифровизация еще не была тотальной. На сегодняшний день практически у каждого в смартфоне обнаружится рабочий чат (и не один) и другие «прелести» нашего века. Советуем находить время не только для бесконечных переписок, но и для близких. Договоритесь с партнером регулярно устраивать хотя бы час вне доступа. Первое время с непривычки без телефона будет сложно, но постепенно вы оцените все выгоды цифрового детокса и научитесь общаться, не отвлекаясь на все подряд.

Целуйтесь без формализма

Когда в последний раз вы целовались по-настоящему? Пришло время сменить прохладный чмок на затяжной горячий поцелуй. Эффект не заставит себя ждать — аппетит приходит во время еды. Попробуйте целоваться в нестандартных местах, например в лифте или в машине. Суть не в публичности (все-таки процесс это интимный), а в том, чтобы поцелуи перестали быть ничего не значащей привычкой.

Отдохните друг от друга

Важный пункт для тех, кто все время проводит с партнером, не расставаясь ни на секунду. Вы не одно целое, а вспомнить, каково это — хотеть быть рядом, помогут раздельные выходные или новое хобби. Найдите возможность хотя бы иногда и ненадолго расставаться. Когда присутствие партнера под боком становится данностью и привычкой, страсти просто не остается места.

Добавьте экстрима

Лучшее средство для борьбы с рутиной — яркие эмоции. А в отношениях важно, чтобы они были еще и совместными. Вариантов немало: от посещения парка аттракционов до сплава по горной реке. Во-первых, вы точно будете на одной волне, во-вторых, общий досуг сближает, в-третьих, в экстремальной ситуации вы узнаете о партнере что-то новое — и, возможно, даже влюбитесь заново.

Обновите домашний образ

Люди, которые долго живут вместе, как правило, совсем перестают друг друга стесняться. Настолько, что кажется, словно партнеру уже все равно, как вы выглядите. Этот пункт совсем не о том, чтобы расхаживать по квартире в новом нижнем белье. Просто обратите внимание на состояние своего домашнего гардероба. Старые заношенные вещи — в утиль. Постарайтесь, будучи дома, искренне нравиться себе — тогда и партнер одарит вас вниманием.

Хвалите партнера