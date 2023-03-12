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36 минут назад

Что делать, если мужчина резко против контрацепции: советы психолога

WomanHit.ru

Не идите на поводу у небезопасных желаний своего партнера.

Что делать, если мужчина резко против контрацепции: советы психолога
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

У мужчины может быть множество причин, почему он отказывается от барьерной защиты, однако ни одна из них не может оправдать незащищенный половой акт. В конце концов, с последствиями, если таковые будут, вам придется справляться в одиночку. Мы расскажем, как поступить в ситуации, если мужчина настойчиво отказывается от предложенного вами презерватива.

Отправьтесь к врачу

Причем вместе с мужчиной. Конечно, такой вариант не всегда возможен, однако он один из самых эффективных. Вам удастся уговорить мужчину посетить доктора, если вы находитесь в доверительных отношениях и мужчина планирует с вами долгую сексуальную связь. Специалист сможет описать мужчине все последствия незащищенного полового акта, возможно, мужчина даже не догадывался, насколько опасно его стремление к «естественным ощущениям». К сожалению, далеко не все мужчины интересуются вопросом защиты, и если такое происходит, то информацию они часто получают из крайне ненадежных источников.

Расскажите об опыте подруги/знакомой

Если у вас есть реальная история из жизни своей знакомой или подруги, можете поделиться ей с мужчиной для большей убедительности. Конечно, не стоит вдаваться в подробности, однако часто такие реальные истории отрезвляют затуманенный желанием мозг мужчины. Не стесняйтесь рассказывать о том, как непросто подруге далось лечение от венерического заболевания. По возможности, просто не упоминайте имени женщины. Важен сам факт того, что вы в курсе, с чем можете столкнуться и ваши страхи обоснованы.

Попросите справки

Если мужчина наотрез отказывается от контрацепции, вы также должны проявить настойчивость и потребовать от мужчины справки о его здоровье. Вы имеете на это полное право. Скорее всего, ваш любимый не предоставит документы при первом вашем запросе, однако он должен быть готов сходить с вами в ближайшую лабораторию, чтобы вы оба сдали необходимые анализы. Не верьте мужчине на слово.

Любовь,
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