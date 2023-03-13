Постулат «я права, а он не прав» несет угрозу отношениям в браке

Проблемой многих современных пар в Великобритании является стереотип «я права, он не прав» или «я прав, она не права». Это причина большинства разводов в Соединенном Королевстве. Филиппа Перри, ведущая рубрики «Брак» в газете The Guardian, разбирает проблему и дает советы подписчикам издания, как выкарабкаться из тупика семейных отношений.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В качестве примера Перри разбирает случай одной из читательниц, которая пишет «о приближающемся крахе в браке. Кажется, мы с мужем играем бесконечный танец недопонимания, который затем переходит во взаимную обиду. Я хочу все обсудить, но мой супруг – это человек, который находит разбирательства трудными, и прибегает к тактике «молчащего камня». Ситуация зашла в тупик, и мы почти находимся на грани развода. Он обвиняет меня в ярости – и отчасти это правда, так как, в конце концов, единственный способ, когда я могу вынудить его к диалогу — это загнать его в угол. Мы пробовали ходить к психотерапевту, но более он не хочет делать это снова. Деньги всегда были проблемой для нас – мы оба фрилансеры, и я периодически хорошо зарабатываю, в то время как он зарабатывает очень мало. Он снова в долгу перед налоговыми органами, и видимо из-за этого срывы. Я просто не знаю, что делать».

Видео дня

В ответ эксперт по семейным отношениям из The Guardian рекомендует менять шаблоны поведения, так как разрыв отношений не приведет ни к чему хорошему. Если развестись, то схема выяснения отношений потом обязательно повторится и в следующем партнерстве. «Понятно, что хочется немедленно выяснить отношения, прежде чем снова сможете проявлять любовь к партнеру. Но нельзя забывать, другому партнеру нужна любовь, прежде чем он сможет говорить о проблемах», – отмечает Перри.

Это очень распространенная проблема, так как речь идет о чувстве безопасности. Никто не чувствует себя в безопасности, если на него кричат, и, следовательно, партнер не может открыться для откровенного разговора при таких обстоятельствах. «Если вы начинаете выяснение отношений с агрессии, если это ваш шаблон, неудивительно, что вы «застряли». К счастью, это достаточно легко исправить», – подчеркивает психолог.

Переключите свое внимание с того, что неправильно в ваших отношениях на то, что правильно, например, на самые теплые воспоминания в истории вашей любви. Забудьте о разборках, это не работает. Вместо этого выразите своему партнеру признательность в любви или комплимент. Помните, любовь – это не что-то пассивное, что вам просто так упадет в руки: ради нее надо «поработать», в это надо вкладываться. Не бойтесь объясниться в любви, хоть в вас все иногда кипит. Не бойтесь прикосновений и поглаживаний. Это снимет напряженность в отношениях, заставить и вас и партнера чувствовать себя вновь любящими.

Теперь о выяснении отношений, о том, как этого не делать. Никогда не нажимайте на партнера. Забудьте о таких фразах: «ты всегда…», « вечно ты такой…», «проблема с тобой в том, что…». Нет, эти основы предложений абсолютно запрещены!

Кроме того, никаких оскорблений и обвинений, никаких доказательств неправоты партнера. Оскорбления – это ведь форма насилия. И вот увидите – через две недели после того, как вы преодолеете свой постулат «пытаться заставить его слушать меня и говорить с помощью крика», который вы замените любящими признаниями и поведением, то сможете, наконец, попробовать поговорить о проблемах, возникших в ваших отношениях.

И никогда не поднимайте больше одной проблемы в неделю – у каждого из нас в наше время и так достаточно стресса. Когда вы поднимаете проблемы, думайте и о проблемах партнера, примеряйте их и на себя тоже.

Начинайте всегда со слов «когда ты делаешь…», «я чувствую…». Помните, что ваши жалобы касаются вас и ваших чувств, и они не должны быть направленными на то, чтобы доказать, что вы правы, а он неправ.