Названо количество сексуальных партнеров у людей разных поколений

У людей в возрасте от 40 до 59 лет было самое большое количество секс-партнеров. Об этом стало известно после социологического опроса, организованного компанией YouGov.

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В исследовании приняли участие 4006 жителей Великобритании. Более половины из них согласились сообщить, сколько у них было любовников. Каждый четвертый отказался назвать количество, а 13 процентов признались, что не помнят.

Опрос показал, что среднее количество сексуальных партнеров отличается у людей разных поколений, а также у мужчин и женщин. Самые молодые участники опроса — от 18 до 29 лет — сообщили об одном любовнике. Респонденты, которым от 30 до 39 лет, как правило, спали с пятью людьми. У людей старше 60 лет за всю жизнь было в среднем три любовника. Люди в возрасте от 40 до 59 лет оказались самыми сексуально активными: у них было шесть партнеров. Это наиболее высокий показатель среди всех возрастных групп.

13 процентов мужчин и 21 процент женщин имели только одного сексуального партнера

Каждый шестой участник опроса рассказал, что за всю жизнь у него был только один любовник. Среди мужчин к этой категории относятся 13 процентов, а среди женщин — 21 процент.

У каждого четвертого участника опроса было более десяти любовников. Так утверждают 30 процентов мужчин и 20 процентов женщин. Каждый пятый представитель самой сексуально активной группы (от 40 до 59 лет) рассказал о 15 и более секс-партнерах.

12 процентов мужчин и семь процентов женщин оказались девственниками