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2 часа назад

Раскрыта опасность интимной переписки

Lenta.ru

Секстинг — обмен интимными сообщениями и фотографиями — может как сблизить партнеров, так и стать инструментом насилия, уверен психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Владислав Франтов. Потенциальную опасность, которую может представлять переписка такого рода, он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Раскрыта опасность интимной переписки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Франтов объяснил, что интимная переписка может быть частью флирта на раннем этапе знакомства, способом поддержать сексуальный интерес у постоянного партнера или снять сексуальное напряжение в отношениях на расстоянии. Однако, как и любая сексуальная практика, секстинг не только приносит удовольствие, но и может вызвать серьезные проблемы.

По словам сексолога, есть риск, что интимная переписка будет обнародована.

Секстинг может стать инструментом насилия, предупредил Франтов. В частности, насилием является получение интимных сообщений без предварительного согласия или попытки с их помощью склонить «жертву» к сексуальному контакту. Кроме того, иногда интимные фото и видео отправляют вынужденно, чтобы не обидеть партнера или сохранить его расположение.

Франтов посоветовал при секстинге с постоянным партнером обязательно доводить эротическую игру до логического завершения в реальной жизни. В противном случае это может серьезно осложнить отношения.

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