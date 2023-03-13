Искусство шибари: зачем люди связывают друг друга

Уверена, многие из вас видели связанных людей на фото или, возможно, заставали публичные практики на секс-вечеринках. Тогда вы сразу поймете, что речь пойдет о шибари или сибари — японской практике веревочного бандажа и элемента БДСМ.
Гость новой серии подкаста "Активное согласие" Никита Дмитренко рассказал об искусстве связывания. А точнее, насколько веревочный бандаж опасен, что мотивирует людей посещать сессии и почему садисты — это вовсе не плохие или опасные люди, а очень милые и добрые ребята.
Таймкод:
1.13 — Что такое шибали
3.40 — История Никиты
4.30 — Веревочный бандаж — это про секс или про телесную практику
6.00 — Что мотивирует людей идти заниматься шибари
7.50 — Про эмоциональную связь с партнером и боль в ходе сессии
13.15 — Про БСДМ оптику и умение слышать отказы
16.04 — В чем состоит удовольствие мастера
19.13 — Каково это подвешивать мужчину
19.54 — Крупногабаритный человек и веревочный бандаж
20.25 — Риски веревочного бандажа
24.00 — Какой эффект мы ждем после сеанса
25.30 — Домашний шибари — это как
28.08 — Как проходят сессии поэтапное
29.10 — Нужно ли быть раздетым или одетым
33.00 — Афтер-кер после сессии
36.28 — Про секс на сессиях
В подкасте участвовали:
Никита Дмитренко t.me/ropekit
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова