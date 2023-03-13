Искусство шибари: зачем люди связывают друг друга

Уверена, многие из вас видели связанных людей на фото или, возможно, заставали публичные практики на секс-вечеринках. Тогда вы сразу поймете, что речь пойдет о шибари или сибари — японской практике веревочного бандажа и элемента БДСМ.

Фото: социальные сети социальные сети

Гость новой серии подкаста "Активное согласие" Никита Дмитренко рассказал об искусстве связывания. А точнее, насколько веревочный бандаж опасен, что мотивирует людей посещать сессии и почему садисты — это вовсе не плохие или опасные люди, а очень милые и добрые ребята.

Таймкод:

1.13 — Что такое шибали

3.40 — История Никиты

4.30 — Веревочный бандаж — это про секс или про телесную практику

6.00 — Что мотивирует людей идти заниматься шибари

7.50 — Про эмоциональную связь с партнером и боль в ходе сессии

13.15 — Про БСДМ оптику и умение слышать отказы

16.04 — В чем состоит удовольствие мастера

19.13 — Каково это подвешивать мужчину

19.54 — Крупногабаритный человек и веревочный бандаж

20.25 — Риски веревочного бандажа

24.00 — Какой эффект мы ждем после сеанса

25.30 — Домашний шибари — это как

28.08 — Как проходят сессии поэтапное

29.10 — Нужно ли быть раздетым или одетым

33.00 — Афтер-кер после сессии

36.28 — Про секс на сессиях

В подкасте участвовали:

Никита Дмитренко t.me/ropekit

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий