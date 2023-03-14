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1 час назад

Мужчины и женщины вспомнили самые странные фетиши своих партнеров

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit назвали фетиши своих настоящих и бывших партнеров, которые они считают самыми странными. Об этом мужчины и женщины вспомнили в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Мужчины и женщины вспомнили самые странные фетиши своих партнеров
Фото: UnsplashUnsplash

В нескольких комментариях упомянули любовь к профессиональной униформе и схожей с ней одежде.

А некоторым для сексуального настроения необходимо определенное кино.

Одна из девушек призналась, что однажды услышала просьбу помочиться в дырку между ее передних зубов (диастему).

У бывшей был фетиш на слесарей. Я надевал пояс с инструментами и дрелями, а она на меня смотрела и спрашивала, буду ли я сегодня пользоваться всеми инструментами. Я отвечал, что только что представил ей список важных дел на сегодня. Потом она снимала с меня пояс. Надо было остаться с ней, пожалуй

ItsBettyNow – пользователь Reddit

Ей нравилось делать это, когда я был в грязном комбинезоне. И я был за, пока не узнал, что ее отец был маляром

Kozeyekan_ – пользователь Reddit

А некоторым для сексуального настроения необходимо определенное кино.

Каждый раз просила включать на фоне «Парк Юрского периода»

Extra_Gain_1406 – пользователь Reddit

Одна из девушек призналась, что однажды услышала просьбу помочиться в дырку между ее передних зубов (диастему).

Он сказал, что хочет пописать между моих зубов. Но потом я стала носить брекеты и больше никогда его не видела

TrashGorlUwU – пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили самые приятно удивившие их сексуальные фетиши, от которых они ранее отказывались или не ждали от них многого. Один из комментаторов назвал таким внезапно открытым сексуальным предпочтением кормление грудью.

Любовь,
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