Мужчины и женщины вспомнили самые странные фетиши своих партнеров

У бывшей был фетиш на слесарей. Я надевал пояс с инструментами и дрелями, а она на меня смотрела и спрашивала, буду ли я сегодня пользоваться всеми инструментами. Я отвечал, что только что представил ей список важных дел на сегодня. Потом она снимала с меня пояс. Надо было остаться с ней, пожалуй