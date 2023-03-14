Симулирующим оргазм женщинам дали совет

Cекс-коуч Несс Купер дала совет женщинам, которые симулируют оргазм. Она полагает, что им необходима грамотная коммуникация с партнером, пишет издание Metro.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По мнению Купер, симуляция оргазма не означает, что женщина недовольна своей сексуальной жизнью.

«Некоторым даже нравится артистическая составляющая симуляции», — отметила она.

Тем, кто хочет перестать притворяться, она рекомендовала обсудить с партнером свои интимные практики. В частности, стоит научить его любимым приемам достижения оргазма.

Подобные обсуждения, продолжила Купер, не всегда помогают с первого раза, потому что партнеру нужно свыкнуться с мыслью, что его избранница симулировала оргазм.

«Он может пребывать в растерянности, потерять уверенность в собственных сексуальных возможностях, но убедите его, что это нормальный процесс обучения работе тела и удовольствия», — объяснила секс-коуч.