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3 часа назад

Симулирующим оргазм женщинам дали совет

Lenta.ru

Cекс-коуч Несс Купер дала совет женщинам, которые симулируют оргазм. Она полагает, что им необходима грамотная коммуникация с партнером, пишет издание Metro.

Симулирующим оргазм женщинам дали совет
Фото: Лента.руЛента.ру

По мнению Купер, симуляция оргазма не означает, что женщина недовольна своей сексуальной жизнью.

«Некоторым даже нравится артистическая составляющая симуляции», — отметила она.

Тем, кто хочет перестать притворяться, она рекомендовала обсудить с партнером свои интимные практики. В частности, стоит научить его любимым приемам достижения оргазма.

Подобные обсуждения, продолжила Купер, не всегда помогают с первого раза, потому что партнеру нужно свыкнуться с мыслью, что его избранница симулировала оргазм.

«Он может пребывать в растерянности, потерять уверенность в собственных сексуальных возможностях, но убедите его, что это нормальный процесс обучения работе тела и удовольствия», — объяснила секс-коуч.

Ранее специалист по отношениям Колин Нолан дала совет женщинам, неспособным достичь удовольствия в постели. По ее словам, лишиться оргазмов можно из-за тяжелых и хронических болезней.

Любовь,Колин Нолан,
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