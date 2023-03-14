Сексолог назвала признаки потенциального изменника

Измена чаще приемлема для людей, окружение которых одобрительно относится к романам на стороне, полагает британский сексолог Трэйси Кокс. Тревожные признаки потенциального изменника она назвала в своей колонке для издания Daily Mail.

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По словам Кокс, «неверность может быть заразна», и чаще других изменяют своим партнерам люди, друзья и родственники которых считают такое поведение нормой. Специалистка сослалась на исследования, показавшие, что на человека сильно влияют мнение и поведение близкого окружения и коллег. В частности, если человек родился в семье, в которой романы на стороне всегда были нормой, есть риск, что, повзрослев, он повторит схему поведения родителей и в своих отношениях.

Также, как отметила Кокс, на человека влияет система ценностей, характерная для культуры страны, в которой он вырос. В качестве примера она привела Францию и некоторые средиземноморские страны, где иметь любовницу «считается относительной нормой». Помимо этого, по ее мнению, часто обманывают партнера невротики, склонные к негативным эмоциям, тревоге, депрессии и неуверенности в себе.