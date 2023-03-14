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2 часа назад

Как увлечение фильмами 18+ связано с проблемами в отношениях

Мира Маркина

Вопреки распространенному мнению, фильмы для взрослых смотрят не только одинокие люди. Нередко бывает так, что, даже находясь в отношениях, человеку хочется провести вечер за просмотром фильма 18+. Однако ученые считают это тревожным сигналом. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как увлечение фильмами 18+ связано с проблемами в отношениях
Фото: Кадр из сериала "Сцены супружеской жизни"Кадр из сериала "Сцены супружеской жизни"

Американские исследователи из Университета Бригама Янга изучили, как порнография влияет на отношения пар и установили, что такой контент вредит как мужчинам, так и женщинам. Результаты исследования эксперты опубликовали в журнале Journal of Sex Research.

В работе ученых приняли участие более 3500 человек, находящихся в серьезных отношениях. Испытуемые должны были откровенно ответить на вопросы о своем отношении к порнофильмам, а также о том, насколько они удовлетворены отношениями.

Изучив полученные данные, эксперты нашли взаимосвязь между просмотром фильмов для взрослых и неудовлетворенностью отношениями. Что важно: отношения страдали даже в том случае, если люди лишь время от времени смотрели откровенные киноленты. При этом чем больше кто-то из пары увлекался роликами 18+, тем серьезнее были проблемы.

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Специалисты также выяснили, что больше всего от подобного досуга страдают религиозные мужчины. Ученые предположили, что это связано с чувством несоответствия своим моральным принципам.

В заключение работы соавтор исследования и профессор Университета Бригама Янга Брайан Уиллоуби добавил, что просмотр контента 18+ может иметь наиболее негативное влияние на отношения, чем прочие факторы.

Любовь,
18+
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