Как увлечение фильмами 18+ связано с проблемами в отношениях

Вопреки распространенному мнению, фильмы для взрослых смотрят не только одинокие люди. Нередко бывает так, что, даже находясь в отношениях, человеку хочется провести вечер за просмотром фильма 18+. Однако ученые считают это тревожным сигналом. Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Сцены супружеской жизни" Кадр из сериала "Сцены супружеской жизни"

Американские исследователи из Университета Бригама Янга изучили, как порнография влияет на отношения пар и установили, что такой контент вредит как мужчинам, так и женщинам. Результаты исследования эксперты опубликовали в журнале Journal of Sex Research.

В работе ученых приняли участие более 3500 человек, находящихся в серьезных отношениях. Испытуемые должны были откровенно ответить на вопросы о своем отношении к порнофильмам, а также о том, насколько они удовлетворены отношениями.

Изучив полученные данные, эксперты нашли взаимосвязь между просмотром фильмов для взрослых и неудовлетворенностью отношениями. Что важно: отношения страдали даже в том случае, если люди лишь время от времени смотрели откровенные киноленты. При этом чем больше кто-то из пары увлекался роликами 18+, тем серьезнее были проблемы.

Специалисты также выяснили, что больше всего от подобного досуга страдают религиозные мужчины. Ученые предположили, что это связано с чувством несоответствия своим моральным принципам.