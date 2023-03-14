Кинестетики, визуалы и другие сексуальные типажи

Узнайте, к какому относитесь вы и ваш партнер.

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Мы взаимодействуем с миром с помощью пяти типов чувств: зрительных (глаза), аудиальных (слух), кинестетических (прикосновения), обонятельные (запах), вкусовые. Конечно, важен каждый из способов получения информации и чувств, но у большинства людей один из аспектов сенсорного восприятия сильнее остальных. Влияет это и на сексуальную жизнь: в зависимости от типажа, вы и партнер можете влиять на удовольствие и страсть.

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Визуалы

Самую яркую информацию о мире они получают глазами, а значит, и любят тоже зрением. Для этого сексуального типажа очень важно наблюдать за процессом, видеть партнера. Конечно, визуалы предпочитают не выключать свет во время секса, любят зеркала в спальне, чтобы можно было рассмотреть каждую деталь.

У визуалов обычно есть особые триггеры, которые их заводят сильнее: для кого-то это чулки, белье, каблуки, татуировки. Они любят менять позы, чтобы разглядеть вас со всех сторон. Хотите порадовать визуала? Примеряйте новые сексуальные наряды, сделайте макияж, предложите понаблюдать за вами, потанцуйте перед ним.

Аудиалы

Этот типаж распространен гораздо меньше, чем визуалы. Считается, что их всего 5—7% от жителей Земли. Аудиалов вдохновляет тембр голоса, слова, после свидания они не вспомнят, в чем спутник пришел на встречу, но смогут легко передать его слова. В постели аудиалы тоже ждут озвучания происходящего: стоны, шепот, страстные слова. Часто они закрывают глаза во время секса, чтобы насладиться тем, что слышат.

В постели с этим типажом старайтесь комментировать: скажите, как вам нравится происходящее, как хорошо вам с партнером.

Кинестетики

Они воспринимают мир через прикосновения, во время разговора стараются подвинуться ближе, взять за руку, поправить волосы. Прикосновения для кинестетиков — способ передать симпатию, привязанность, показать любовь. В постели этот типаж старается раствориться в ощущениях, поэтому свет может быть лишним.

Кинестетики обожают долгую прелюдию, им важны поцелуи, поглаживания. Они оценят любые тактильные эксперименты: перышки, кубики льда, свечи, все это подарит незабываемый опыт для кинестетиков.

Совместимость типажей

Сексологи считают, что нет несовместимых типажей в постели. Главное, понять, к какому принадлежите вы и ваш партнер, и найти компромисс. Например, если вы — кинестетик, а ваш избранник — визуал, договоритесь позаботиться о каждом аспекте. Например, для него — оставить свет, а для вас — использовать шелковую повязку для глаз.