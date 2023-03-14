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2 часа назад

Женское поведение, которое пугает всех мужчин — не делайте так!

WomanHit.ruиещё 1

Мужчина готов терпеть практически любые неприятные моменты от женщины, если он действительно в нее влюблен. На начальном этапе отношений женщине стоит быть аккуратной в проявлении своих не самых приятных личностных моментов, если она не хочет потерять ценный контакт с мужчиной. Мы посоветовались с психологом, чтобы выяснить, что мужчин бесит настолько, что они не готовы продолжать общение даже с очень привлекательной девушкой.

Женское поведение, которое пугает всех мужчин — не делайте так!
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Женщина постоянно делает акцент на неуверенности

Конечно, для мужчины женская слабость в том или ином проявлении не является проблемой, но сложности могут возникнуть в паре, где прекрасная половина подчеркивает свои недостатки в надежде, что мужчина сжалится и поддержит ее. Однако такой подход не помогает мужчине сильнее вас полюбить, скорее наоборот — он напряжется и в какой-то момент задумается, нужны ли ему сложности с женщиной, которая готова пожаловаться и при случае подчеркнет свои слабые стороны. Не забываем, что мужчине хочется гордиться своей женщиной.

Женщина ревнует без повода

Проблемы с самооценкой провоцируют женщину на необдуманные поступки. К примеру, маниакальное желание проверять, где партнер был, с кем разговаривал и почему опоздал на десять минут приведет к тому, что мужчина просто отдалится. Повышенная подозрительность раздражает всех, особенно мужчин, которым нечего от вас скрывать. Подумайте, действительно ли у вас есть повод ревновать мужчину или же вас не оставляет внутренняя тревожность.

Женщина постоянно язвит

Адекватная язвительность придает отношениям определенную остроту, однако постоянные подколы и шутки на грани выбешивают даже самых спокойных людей. Мужчины не терпят насмешек даже от близких людей. Еще хуже, если вы будете неудобно шутить над мужчиной в присутствии его друзей. Он вам этого не простит. В лучшем случае вас ждет скандал, а в противном — разрыв.

Любовь,
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