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28 минут назад

Сексолог дала несколько советов по созданию интимных селфи

Lenta.ru

Австралийская сексолог и секс-коуч Элис Чайлд дала несколько рекомендаций по созданию интимных селфи. Их приводит издание Fashion Journal.

Сексолог дала несколько советов по созданию интимных селфи
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Чайлд, для хорошего селфи нужны естественный вечерний или утренний свет либо свет от свечей, а также любимая музыка.

«Потанцуйте, подвигайтесь, создайте себе сексуальную атмосферу — и дело пойдет. Также можно сделать тренировку или принять позу культуриста, чтобы разогнать кровь по телу», — рекомендовала она, добавив, что можно и помастурбировать перед съемкой или во время нее, чтобы лучше чувствовать свое тело.

Еще один совет Чайлд — не торопиться и перепробовать все удачные углы, наиболее выгодно показывающие тело. Телефон для этого, уточнила она, лучше держать не в руке, а расположить на штативе или удобной поверхности.

«И снимайте столько кадров, сколько можете, потом пролистаете альбом и выберете лучшее. Серьезно, не останавливайтесь на паре-тройке снимков», — попросила секс-коуч.

Чайлд также попросила не забывать об этике и безопасности. Интимные фото, по ее словам, можно посылать только с согласия принимающей стороны и взвесив все связанные с этим риски.

«Есть ли на фото лицо или выдающая вас татуировка? Вы послали ее в обычном мессенджере или в приложении со сгорающими сообщениями?» — привела она примеры вопросов, которые стоит задать себе.

Ранее на Reddit дали советы партнерам девушек, размещающих свои интимные фото и видео на платформе для взрослых OnlyFans. Один из комментаторов заявил, что продажа подобных снимков — такая же секс-работа, как и проституция.

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