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3 часа назад

Сексолог Альская заявила, что после неудачного первого опыта у женщин может развиться вагинизм

Мария Каткова

Екатерина Альская, сексолог, рассказала о том, чем чреват первый неудачный опыт в постели. Об этом сообщает портал 76.ru.

Сексолог назвала последствия неудачного опыта в постели
Фото: Unsplash Unsplash

Она рассказала, что к ней часто приходят люди с проблемами в интимной близости. Как правило они возникают после одного из неудачных опытов в постели. У мужчин часто развивается синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН).

Женщины приходят с другими проблемами. После травмирующего опыта у них развивается вагинизм, аноргазмия и малая чувствительность.

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Сексолог пояснила, что если женщина пережила травмирующий опыт в постели, ее органы "замораживаются", чтобы она не чувствовала боль. Эксперт пояснила, что бороться с этим помогает терапия.

Ранее сообщалось, что сексолог рассказала, что людям не нравится в интиме.

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