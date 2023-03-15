Сексолог назвала последствия неудачного опыта в постели

Екатерина Альская, сексолог, рассказала о том, чем чреват первый неудачный опыт в постели. Об этом сообщает портал 76.ru.

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Она рассказала, что к ней часто приходят люди с проблемами в интимной близости. Как правило они возникают после одного из неудачных опытов в постели. У мужчин часто развивается синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН).

Женщины приходят с другими проблемами. После травмирующего опыта у них развивается вагинизм, аноргазмия и малая чувствительность.

Сексолог пояснила, что если женщина пережила травмирующий опыт в постели, ее органы "замораживаются", чтобы она не чувствовала боль. Эксперт пояснила, что бороться с этим помогает терапия.