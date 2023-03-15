Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Столкнувшимся с тотальным контролем со стороны партнера женщинам дали совет

Lenta.ru

Если человек в отношениях ведет себя как абьюзер и обращается с партнером как с собственностью, с ним надо расстаться как можно скорее, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке для издания Daily Mirror.

Столкнувшимся с контролем со стороны партнера женщинам дали совет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К Нолан обратилась за помощью читательница, столкнувшаяся с тотальным контролем со стороны мужа. Полгода назад женщина вышла замуж за человека, с которым встречалась несколько лет, но никогда не жила вместе. Она хочет развестись, потому что после свадьбы партнер начал обращаться с ней как с вещью.

Читательница объяснила, что муж одержим ее аккаунтами в социальных сетях. Из-за этого ей приходится тщательно выбирать, что публиковать, а что нет, чтобы не вызвать у него ревность или раздражение. Также она вынуждена лгать ему о круге своего общения, так как мужчина не в восторге от большинства ее друзей.

По словам женщины, она осознает, что это нездоровые отношения, но ее пугает мысль о разводе спустя всего шесть месяцев после свадьбы. Родные могут не одобрить ее решение, к тому же она по-прежнему любит мужа.

В ответ Нолан посоветовала женщине больше доверять своим инстинктам. По ее мнению, желание мужа полностью контролировать жизнь жены не имеет ничего общего с любовью. Если он начал вести себя как абьюзер уже на раннем этапе брака, скорее всего, дальше будет только хуже.

Также, как отметила коуч, если женщина боится открыто говорить мужу о своих чувствах и переживаниях, потому что не знает, как тот отреагирует, — это тревожный сигнал.

Нолан считает, что беспокоиться о мнении родственников в таких случаях не следует. Если женщина найдет в себе силы объяснить родителям ситуацию, они обязательно поддержат ее.

Ранее психотерапевт Филиппа Перри дала совет жене, страдающей вспышками гнева из-за мужа-молчуна, который не желает обсуждать семейные проблемы. Она посоветовала не переходить на крик, а постараться воздействовать на партнера при помощи комплиментов.

Любовь,Колин Нолан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий