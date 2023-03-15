Столкнувшимся с контролем со стороны партнера женщинам дали совет

Если человек в отношениях ведет себя как абьюзер и обращается с партнером как с собственностью, с ним надо расстаться как можно скорее, уверена коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала в своей колонке для издания Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

К Нолан обратилась за помощью читательница, столкнувшаяся с тотальным контролем со стороны мужа. Полгода назад женщина вышла замуж за человека, с которым встречалась несколько лет, но никогда не жила вместе. Она хочет развестись, потому что после свадьбы партнер начал обращаться с ней как с вещью.

Читательница объяснила, что муж одержим ее аккаунтами в социальных сетях. Из-за этого ей приходится тщательно выбирать, что публиковать, а что нет, чтобы не вызвать у него ревность или раздражение. Также она вынуждена лгать ему о круге своего общения, так как мужчина не в восторге от большинства ее друзей.

По словам женщины, она осознает, что это нездоровые отношения, но ее пугает мысль о разводе спустя всего шесть месяцев после свадьбы. Родные могут не одобрить ее решение, к тому же она по-прежнему любит мужа.

В ответ Нолан посоветовала женщине больше доверять своим инстинктам. По ее мнению, желание мужа полностью контролировать жизнь жены не имеет ничего общего с любовью. Если он начал вести себя как абьюзер уже на раннем этапе брака, скорее всего, дальше будет только хуже.

Также, как отметила коуч, если женщина боится открыто говорить мужу о своих чувствах и переживаниях, потому что не знает, как тот отреагирует, — это тревожный сигнал.

Нолан считает, что беспокоиться о мнении родственников в таких случаях не следует. Если женщина найдет в себе силы объяснить родителям ситуацию, они обязательно поддержат ее.