Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
27 минут назад

Найден простой метод предотвращения супружеских измен

Lenta.ru

Израильские психологи Университета Райхмана изучили возможные причины супружеской неверности и нашли простой метод предотвращения измен в долгосрочных отношениях. Об этом сообщает издание Psyhology Today.

Найден простой метод предотвращения супружеских измен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам одного из авторов исследования, психолога Гурит Бирнбаум, люди идут на измену, если из отношений ушли страсть и новизна либо один из партнеров ощущает эмоциональную или сексуальную неудовлетворенность. Кроме того, чаще врут своим партнерам те, кто дружит или близко общается с изменниками.

Психологи полагают, что пары в долгосрочных союзах могут защититься от любовных предательств. Умение ставить себя на место партнера и оценивать любую ситуацию с его точки зрения снижает интерес к новым романам и повышает удовлетворенность текущими отношениями.

Желающим избежать измен специалисты дали ряд рекомендаций.

Ранее американская журналистка Джо Пьяцца выяснила, что женщины стали чаще изменять мужьям. Она считает, что тенденция связана с финансовой независимостью американок и развитием технологий.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий