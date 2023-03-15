Найден простой метод предотвращения супружеских измен

Израильские психологи Университета Райхмана изучили возможные причины супружеской неверности и нашли простой метод предотвращения измен в долгосрочных отношениях. Об этом сообщает издание Psyhology Today.

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По словам одного из авторов исследования, психолога Гурит Бирнбаум, люди идут на измену, если из отношений ушли страсть и новизна либо один из партнеров ощущает эмоциональную или сексуальную неудовлетворенность. Кроме того, чаще врут своим партнерам те, кто дружит или близко общается с изменниками.

Психологи полагают, что пары в долгосрочных союзах могут защититься от любовных предательств. Умение ставить себя на место партнера и оценивать любую ситуацию с его точки зрения снижает интерес к новым романам и повышает удовлетворенность текущими отношениями.

Желающим избежать измен специалисты дали ряд рекомендаций.