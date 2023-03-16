Дело совсем не в вас, а в его привычках и страхах.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Первое свидание прошло идеально, в животе запорхали бабочки, а в голове появились мечты об общем светлом будущем. Но ухажер неожиданно пропал, не звонит и не пишет, не намекает на вторую встречу.

Видео дня

Конечно, можно обвинить себя в том, что так произошло. Но специалисты уверены, чаще всего дело не в том, как вы вели себя, а в его установках и триггерах.

Просто не было химии

Этот аргумент приводился в десятках фильмов и книг: просто не искрит, не возникло того притяжения, которое обеспечивает страсть на первом этапе отношения.

Никто не виноват, но, если химии не случилось сразу же, то пытаться создать ее — довольно бессмысленная идея. Однако, если очень хочется, можно позвонить ему через пару дней и узнать, как дела. Мужчина не проявил инициативу и в этом случае? Не навязывайтесь, вероятно, просто вы — не девушка, которая ему нужна.

Не хочет серьезных отношений

Об этом мужчина мог не упомянуть в профиле приложении для знакомств, считая, что отпугнет большую часть потенциальных партнерш. А если вас познакомили друзья, то о взглядах приятеля они могли и не знать. Вспомните, как реагировал ухажер, когда вы говорили о планах на семью, детей или замужество. Отвечал ли он? Или замолкал и старался увести тему? Может, он не хочет тратить ваше время или связывать себя отношениями, к которым совершенно не готов.

Завышенные ожидания

Снимки в социальных сетях позволяют нам выглядеть иначе, чем в реальной жизни. Фильтры и ретушь создают идеальный образ, которого невозможно достичь в жизни. Если мужчина этого не понимает, увидев вас настоящей, он может разочароваться. Что делать? Старайтесь не злоупотреблять улучшателями фотографий, будьте собой и в реальной жизни, и в сети.

Он — пикапер

Да, они все еще встречаются. Мужчина, уверенный, что с помощью уловок или хитростей сможет склонить вас к сексу после первого свидания, в случае провала, теряет интерес и начинает искать новую добычу. Вспомните, не намекал ли ухажер на близость, не использовал ли банальные приемы, например, комплименты с осуждением, или не был ли слишком напористым. Увидели признаки пикапера? Значит, вам повезло, что вы не поддались на его уловки.

Он решил, что охотница