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53 минуты назад

Почему мужчина пропал после первого свидания — 5 причин

WomanHit.ru

Дело совсем не в вас, а в его привычках и страхах.

Почему мужчина пропал после первого свидания — 5 причин
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Первое свидание прошло идеально, в животе запорхали бабочки, а в голове появились мечты об общем светлом будущем. Но ухажер неожиданно пропал, не звонит и не пишет, не намекает на вторую встречу.

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Конечно, можно обвинить себя в том, что так произошло. Но специалисты уверены, чаще всего дело не в том, как вы вели себя, а в его установках и триггерах.

Просто не было химии

Этот аргумент приводился в десятках фильмов и книг: просто не искрит, не возникло того притяжения, которое обеспечивает страсть на первом этапе отношения.

Никто не виноват, но, если химии не случилось сразу же, то пытаться создать ее — довольно бессмысленная идея. Однако, если очень хочется, можно позвонить ему через пару дней и узнать, как дела. Мужчина не проявил инициативу и в этом случае? Не навязывайтесь, вероятно, просто вы — не девушка, которая ему нужна.

Не хочет серьезных отношений

Об этом мужчина мог не упомянуть в профиле приложении для знакомств, считая, что отпугнет большую часть потенциальных партнерш. А если вас познакомили друзья, то о взглядах приятеля они могли и не знать. Вспомните, как реагировал ухажер, когда вы говорили о планах на семью, детей или замужество. Отвечал ли он? Или замолкал и старался увести тему? Может, он не хочет тратить ваше время или связывать себя отношениями, к которым совершенно не готов.

Завышенные ожидания

Снимки в социальных сетях позволяют нам выглядеть иначе, чем в реальной жизни. Фильтры и ретушь создают идеальный образ, которого невозможно достичь в жизни. Если мужчина этого не понимает, увидев вас настоящей, он может разочароваться. Что делать? Старайтесь не злоупотреблять улучшателями фотографий, будьте собой и в реальной жизни, и в сети.

Он — пикапер

Да, они все еще встречаются. Мужчина, уверенный, что с помощью уловок или хитростей сможет склонить вас к сексу после первого свидания, в случае провала, теряет интерес и начинает искать новую добычу. Вспомните, не намекал ли ухажер на близость, не использовал ли банальные приемы, например, комплименты с осуждением, или не был ли слишком напористым. Увидели признаки пикапера? Значит, вам повезло, что вы не поддались на его уловки.

Он решил, что охотница

Успешные мужчины боятся, что встретят девушку, заинтересованную только в их деньгах. Если вы расспрашивали о работе, финансах, путешествиях, недвижимости или машине, ухажер может испугаться и потерять желание продолжить общение.

Любовь,
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