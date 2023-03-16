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35 минут назад

Мужчины назвали очевидные и пропущенные ими женские сигналы о симпатии

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit назвали непонятые женские намеки на секс и романтические отношения. Очевидные и пропущенные ими сигналы о симпатии мужчины перечислили в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Мужчины назвали женские сигналы о симпатии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Одними из самых популярных комментариев оказались признания в том, что непонятыми остались просьбы согреть в холода и помочь с учебой.

Она пригласила меня к себе, чтобы подготовиться к занятиям в субботу вечером. Она закрыла дверь в комнату, мы были на ее постели. Немного поучили уроки, и я ушел, — tryggvi747, пользователь Reddit.

Моя на тот момент будущая жена страдала от зимних холодов. Она написала мне, что замерзла, спросила, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы согреть ее. Я предложил утеплить окна пленкой, — rcowie, пользователь Reddit.

Некоторые вспоминали и о еще более прямых намеках.

Взглянула мне в глаза, держа меня за руку, и сказала: «Я бы определенно могла встречаться с кем-то вроде тебя». А я подумал: что же, может быть, и я действительно найду себе когда-нибудь девушку! — cascade_olympus, пользователь Reddit.

Мы уже были какое-то время знакомы, и она все болтала о том, какая классная у нее грудь, а потом предложила показать ее мне. Я, конечно, ответил, что ей необязательно это делать. Но я ей действительно нравился, и она прессовала меня еще несколько недель. Через несколько лет мы поженились, — iamStanhousen, пользователь Reddit.

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