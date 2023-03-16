Мужчины назвали женские сигналы о симпатии

Мы уже были какое-то время знакомы, и она все болтала о том, какая классная у нее грудь, а потом предложила показать ее мне. Я, конечно, ответил, что ей необязательно это делать. Но я ей действительно нравился, и она прессовала меня еще несколько недель. Через несколько лет мы поженились, — iamStanhousen, пользователь Reddit.