Как избавиться от назойливого бывшего: 3 рабочих совета

Что делать, если он вас преследует.

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Иногда отношения заканчиваются не так приятно, как вам хотелось бы, и человек не просто не исчезает из вашей жизни, но и продолжает вас преследовать, когда ваша пара перестает существовать в принципе. Как же избавиться от назойливого внимания?

Мы поговорили об этом с психологом.

Не раскрывайте всю личную информацию

Часто бывший партнер не сразу дает понять, что не собирается уходить из вашей жизни. Вы можете то и дело замечать, что он подглядывает за вами в соцсетях и иногда даже реагирует на ваши посты, хотя уже не имеет к вам отношения. Позволяя этому человеку отслеживать вашу жизнь, вы по-настоящему рискуете.

Заблокируйте его контакт, где только можете, а также скройте всю личную информацию на время, пока не будете уверены, что от вас, наконец, отстали. В противном случае вы имеете полное право обратиться в правоохранительные органы, заявив о преследовании.

Будьте хладнокровны

Многие девушки совершают огромную ошибку, давая мужчине второй шанс после разрыва. Мужчина может давить на жалость, вызывая неприятное чувство вины в женщине, причем некоторые мужчины овладели этим искусством в совершенстве. Просто вспомните, почему вы расстались — значит, вы не смогли найти причин, чтобы продолжить эти отношения. Не дайте вашим эмоциям взять верх и не совершайте ошибку.

Поговорите откровенно