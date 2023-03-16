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1 час назад

Кому и как целоваться с пользой для здоровья

Секрет Фирмы

Поцелуи в губы могут не только поднять настроение, но и оздоровить организм. Чего стоит только одна выработка гормонов удовольствия и счастья. Целоваться полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила эндокринолог, врач первой категории Анастасия Калмурзина. А ещё, как ни странно, поцелуй в губы помогает прочистить эмаль зубов и уничтожить бактерии во рту.

Кому и как целоваться с пользой для здоровья
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как поцелуи в губы помогают снять стресс

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Врач Анастасия Каламурзина отметила, что с психологической точки зрения поцелуями партнёры укрепляют свою эмоциональную связь. Но за эмоциями стоит физиология, а точнее, гормоны.

Когда люди целуются в губы, у них вырабатывается три важных гормона:

  • окситоцин — вызывает чувство удовлетворения, спокойствия рядом с партнёром;
  • дофамин — формирует чувство любви и привязанности;
  • эндорфин — снижает уровень стресса и тревожности, облегчает боль.

«Таким образом, регулярные поцелуи помогают меньше нервничать и переносят фокус нашего внимания с негативных на позитивные эмоции», — пояснила эндокринолог в беседе с «Газетой.ru».

Поцелуи защищают от кариеса и инфаркта

Целоваться полезно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, отметила Каламурзина. С одной стороны, поцелуи снимают стресс, а с другой — вынуждают человека ускоренно дышать. Происходит своеобразная встряска кровеносных сосудов, кровь и органы насыщаются кислородом.

Некоторые брезгуют целоваться в губы. Мол, можно подхватить заразу. Однако всё может быть как раз наоборот. Поцелуи заставляют слюну усиленно выделяться. В свою очередь она приводит в норму кислотно-щелочной баланс полости рта и смывает с эмали бактерии, объяснила врач. Косвенно это подтверждает пользу поцелуев в борьбе с кариесом.

Весь секрет кроется в особых бактериях, содержащихся в слюне. Эти микроорганизмы не только не вредны, а как раз полезны для человека. По словам эндокринолога, они «приучают» иммунную систему к восприятию чужих микробов и тем самым укрепляют её.

Если вас волнует вопрос о том, можно ли целоваться на первом свидании, то популярный коуч по отношениям Рэйчел Райт может попросить вас подержать её пиво, как говорится. Эксперт посоветовала не только целоваться, но и заниматься сексом на первой встрече. И вот почему это нормально.

Любовь,
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