Психолог назвала правила счастливого брака

Психолог Виктория Дмитриева перечислила несколько правил счастливого брака, которых, по ее мнению, придерживаются все довольные своим союзом супруги. Ее наблюдения приводит издание «Доктор Питер».

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Важными для счастливой семейной жизни Дмитриева назвала попытки открыть что-то новое друг в друге в сексе. Кроме того, у счастливой супружеской пары есть желание трогать друг друга.

«Мы не хотим прикасаться к тем, кому не доверяем. Если у вас в паре непростой период, но вам по-прежнему хочется взять его за руку или просто обняться — значит, все можно наладить», — сказала она.

Кроме того, продолжила психолог, счастливые муж и жена имеют мелкие традиции вроде чашки кофе по утрам и общие предпочтения в еде. «Не обязательно, чтобы вы любили одинаковые блюда. Можно просто обоим быть гурманами или наоборот — одинаково любить правильное питание», — объяснила она.