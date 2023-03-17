Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
3 часа назад

Назван неожиданный способ усилить оргазмы

Lenta.ru

Уколы гиалуроновой кислотой могут усилить чувствительность эрогенных зон, рассказала косметолог, эксперт в области малоинвазивных техник омоложения Анна Негм. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала неожиданный способ усилить оргазмы.

Назван неожиданный способ усилить оргазмы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Негм отметила, что меньше половины женщин могут достичь оргазма во время секса. Причин тому может быть множество: от неопытности партнера до пониженной чувствительности. К тому же многие женщины не знают о некоторых эрогенных зонах.

Для повышения чувствительности этих зон используют специальный гель на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, пояснила врач. Она идентична той, которую вырабатывает организм человека. Препарат «приподнимает» область нервных окончаний, за счет чего женщина испытывает больше ощущений от воздействия на эрогенные зоны, и удовольствие от полового акта усиливается. При этом, стимулируя несколько зон сразу, женщина может добиться достижения не одного, а нескольких видов оргазма и разнообразить половую жизнь.

Лишь 30-50 процентов женщин регулярно испытывают оргазм во время полового акта.

«Процедура введения геля безболезненна и не требует долгого восстановления. Половую жизнь можно возобновить уже через 48 часов, а эффект сохраняется около года. Однако важно помнить, что проводить эту манипуляцию может только дипломированный врач-косметолог», — отметила Негм.

Перед процедурой, по ее словам нужно посетить гинеколога и сдать анализ на флору, чтобы заранее узнать о возможных противопоказаниях: к ним, в частности, относятся воспалительные процессы и индивидуальная непереносимость препарата.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий