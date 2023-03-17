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2 часа назад

Женщины назвали основные причины измен постоянным партнерам

Lenta.ru

Автор и ведущая подкаста «Она хочет большего» Джо Пьяцца назвала скуку во время секса с постоянным партнером одной из основных причин, подталкивающих женщин к изменам. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на подкаст журналистки «Она хочет большего».

Женщины назвали основные причины измен постоянным партнерам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В беседе с Пьяццой мать двоих детей Ники назвала причиной измен мужу несовпадение их желаний и потребностей в постели. Она призналась, что была неверна мужу в течение 12 лет и решилась на романы на стороне, потому что хотела повеселиться и расслабиться.

Мне буквально приходилось умолять мужа отшлепать меня или потянуть за волосы — в общем, сделать что угодно, что добавило бы страсти в постели — а затем, чувствовала смущение, стыд и свою непривлекательность, когда он игнорировал мои просьбы, — Ники, замужем 15 лет, 12 лет изменяет мужу.

Благодаря встречам с любовниками Ники смогла повысить свою самооценку и теперь меньше обижается и раздражается на мужа.

Еще одна собеседница журналистки, бывший тренер по гимнастике Кэти, сказала, что изменила мужу, потому что влюбилась. Также многие женщины сообщили, что завели роман из-за того, что утратили взаимопонимание с партнером, хотели испытать острые ощущения, а также потому, что сделать это стало очень просто благодаря современным технологиям.

Любовь,
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