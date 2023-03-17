Назван неожиданный эффект долгосрочных отношений

В долгосрочных отношениях любой физический контакт, поцелуй или объятия могут вызывать раздражение партнера. Сексотерапевт Ванесса Марин назвала Newsweek причины такой реакции.

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Она отмечает, что пары, которые давно вместе, реже прикасаются друг к другу. Их меньше привлекает секс, чем в начале отношений, поэтому они воспринимают близкий контакт как нарушение границ и интуитивно защищают личное пространство.

Эксперт по сексуальным отношениям считает такой эффект неожиданным, но просит не пугаться его. Возобновление практики взаимных прикосновений поможет заново приучить тело к партнеру.

Она придумала для этого явления специальный термин «ощетиниваться», сравнивая реакцию на партнера с неприятием незнакомца, который подошел слишком близко. По ее мнению, в той или иной степени через «ощетинивание» проходит каждая пара.