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8 минут назад

Что делать, если мужчина перестал вас замечать

WomanHit.ru

Охлаждение в отношениях не всегда говорит о проблемах.

Что делать, если мужчина перестал вас замечать
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Перестал обращать внимание» — слишком широкое понятие. Каждая женщина по-своему чувствует, что ее партнер охладел: может, он стал реже делать комплименты, может, не целует перед сном или выходом на работу, не дарит подарки или не готовит кофе по утрам.

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Неважно, что включено в понятие «не обращает внимание», главное: девушка в отношениях начала чувствовать себя некомфортно.

Почему это происходит и есть ли возможность с этим бороться?

Неверные ожидания

Эта причина, по словам семейных терапевтов, встречается чаще всего. И мужчины, и женщины иногда считают, что конфетно-букетный период будет продолжаться на протяжении всех отношений и брака. Поэтому, когда гормоны немного успокаиваются, а на смену страсти и влюбленности приходит гармония и спокойствие, многие расстраиваются. Постарайтесь трезво оценить ситуацию и понять, что именно удручает вас в семейной жизни. Если секс стал реже, а признания в любви перестали считаться рутиной, то, вполне вероятно, ваша пара просто перешла на новый этап. Он тоже прекрасен, но с изменениями придется смириться.

Молчание

Вы хотите раз в неделю получать цветы, а утром в субботу просыпаться от того, что вам принесли кофе в постель? Когда-то именно так и было, но сейчас милые поступки исчезли. Подумайте, говорили ли вы с партнером о разочаровании. Возможно, он счастлив, ведь смог покорить такую потрясающую женщину и считает, что теперь можно немного успокоиться. Выберите удобный момент и без обид или критики узнайте, почему партнер не проявляет романтические чувства. Скажите, чего именно вам хочется. Получив инструкцию к вашему хорошему настроению, любящий избранник с радостью начнет ей пользоваться.

Слишком много ответственности

Обратный случай — именно вы решили доказать, что мужчина встретил идеальную женщину (в вашем лице, конечно): каждый вечер вы встречали партнера в привлекательном наряде, взяли на себя все бытовые обязанности, стали любовницей, мамой, подругой в одном флаконе. А теперь понимаете: хочется быть просто женщиной, которую любят, о которой заботятся. Иногда именно излишняя инициатива и ответственность барышни заставляет мужчину расслабиться и перестать проявлять чувства, помогать, дарить подарки. Чтобы исправить это, не стоит переходить к манипуляциям, поговорите откровенно, снимите с себя часть обязанностей и попросите позаботиться о вас.

Другие приоритеты

Во время конфетно-букетного периода отношения для обоих партнеров выходят на первое место: неважно, что завтра идти на работу, ведь можно еще полчаса побыть вместе или еще поговорить по телефону и встретить рассвет. Но в нормальной жизни приходится заботиться о множестве сфер, поэтому концентрированность на отношениях, ожидаемо, снижается. Возможно, сейчас у вашего мужчины на первом месте работа, его карьера и амбиции, поэтому сил на романтические поступки и частый секс просто не хватает. Напомните ему о важности любить друг друга и договоритесь уделять время романтике хотя бы раз в неделю.

Он охладел

Да, такое возможно. Если мужчина не просто перестал делать подарки или говорить комплименты, а не интересуется тем, как у вас дела, слушает невнимательно, старается реже бывать дома, а свободное время проводить в одиночестве, то, вероятно, в вашем браке появилась течь, а муж больше не чувствует влюбленности. Что делать? И снова поговорить. Честно озвучить свои сомнения и быть готовой к искреннему ответу.

Любовь,
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