Как провести свидание так, чтобы о нем было не стыдно вспомнить

Первое свидание — это всегда волнительно. Неважно, прожженный вы романтик или давно разочаровались во всех сюжетах мелодрам, к первому свиданию отношение всегда особенное. Это шанс показать себя с лучшей стороны, приятно провести время, но первое свидание всегда окружено множеством «но». Как провести свидание так, чтобы потом не оказаться в черном списке избранника или избранницы? И что делать, если свидание идет не по плану? Вот несколько советов.

Фото: Теории и практики Теории и практики

7 шагов для идеального свидания

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Для начала нужно признать, что идеальной формулы первого свидания не существует. Конечно, можно вдохновляться любимыми романтическими комедиями, будь то «Леди и бродяга» или «Дневники Бриджит Джонс», но переписывать себе сценарий встречи и следовать ему шаг-в-шаг — не самая лучшая идея. Более сложный, но куда более эффективный путь — подходить к свиданию, основываясь на собственных предпочтениях.

Выберите, чем вы хотите заниматься

Свидание — это в первую очередь про знакомство, поэтому лучше ориентироваться на формат, который подразумевает общение и взаимодействие. Поход в кино или театр — это неплохой вариант, если после завершения сеанса или спектакля вам удается еще и обсудить увиденное, поделиться своими мыслями. Если же вы хотите узнать своего избранника или избранницу получше, то стоит обратить внимание на кафе с живой музыкой: еда и приятная атмосфера могут сделать любой день лучше и настроить коммуникацию на нужный лад. Можно выбрать и что-то более активное — совместный поход в боулинг или на иммерсивный спектакль, любителям пощекотать себе нервы подойдет квест.

Главное, будьте честны в своих предпочтениях и возможностях, когда дело касается выбора места. Если вас (возможно, даже обоих) ни разу не привлекала классическая музыка или фестивальное кино, не стоит строить из себя ценителя, отправляйтесь на концерт в какой-нибудь бар. Если вам некомфортно в ресторане и вы боитесь, что попытаетесь заколоть себя первой попавшейся вилкой при виде цен — выберите вариант попроще.

Договоритесь о времени и месте

Когда с активностью разобрались, можно попробовать договориться о времени и месте встречи. Закладывайте время встречи, основываясь на своих планах, возможных форс-мажорах и склонности к опозданиям. Если вы или ваш потенциальный визави имеете привычку говорить «я уже на полпути», хотя вы только вышли из душа, это стоит учитывать. Старайтесь назначать свидание в выходной день, когда вас с наименьшей вероятностью будут отвлекать сообщения в рабочих мессенджерах.

К выбору места стоит подходить с учетом особенностей географии и города: место может быть равноудалено для обоих участников свидания, а еще находиться в функциональной локации. Например, в центре или арт-квартале, где есть много мест и активностей для совместного времяпровождения. Обычно в таких локациях есть не только кафе, но и небольшие локальные выставки, проходят шоу, концерты и другие мероприятия.

Стоит посетить локацию заранее либо, хотя бы, изучить местность по картам. Это сэкономит массу времени и нервных клеток на первом свидании и предотвратит поиск нужного выхода из метро.

Сразу расставьте точки над i относительно ожиданий и предпочтений

Предупредите друг друга, по возможности, обо всем. Например, входят ли в программу свидания, цветы и поездки на такси — для кого-то это принципиально важно, а кто-то считает это устаревшим конструктом. Когда две такие противоположности встречаются, вечер рискует наполниться полными осуждения взглядами. Здесь же можно предупредить визави о своей привычке опаздывать, непереносимости долгих пеших прогулок или людных мест, или о том, что вас занесли в черный список нескольких заведений или слишком хорошо знают в некоторых районах города.

Соответствуйте локации

На первое свидание многие собираются как в Большой Театр — пытаются надеть все лучшее сразу. Либо же имеет тенденцию другая крайность — образ, в котором большинство встречают курьеров (похожий на стиль Большого Лебовски). Если у вас уже есть представление о локации и формате времяпровождения, вы можете подобрать подходящий образ.

Конечно, первое впечатление, это важно, но не завышайте себе планку. Главное, чтобы вам было комфортно. Обязательно отдавайте предпочтение удобной обуви и одежде, которая соответствует погоде. Вдруг ваш визави — любитель долгих ночных прогулок в дождь и стужу или обладает исключительными навыками ориентирования на местности, так что короткий путь оказывается сравним с путешествием в Мордор.

Поешьте

Часто перед свиданием почти каждый «умудренный опытом товарищ» советует выпить что-то алкогольное для плавности речи и блеска в глазах. Независимо от того, входит ли алкоголь в ваши планы, перед свиданием стоит поесть. Даже если вы идете в кафе или ресторан. Это делается не для того, чтобы снизить стоимость счета в заведении и не затем, чтобы заглушить завывания желудка. Просто будучи сытыми, люди, как правило, чувствуют себя спокойнее. А если перед посещением выбранной локации визави предложит прогуляться, вы сможете уделить больше внимания спутнику или спутнице, а не аромату булочек и картошки фри, витающему в воздухе.

Предупредите знакомых о своих планах

Свидания бывают разными, какие-то проходят просто замечательно, с каких-то хочется уйти через пару минут, а какие-то и вовсе могут стать завязкой для триллера. Будет лучше, если вы поставите кого-нибудь в известность о своих перемещениях и планах. Просто на всякий случай. Зато вам будет с кем поделиться впечатлениями после свидания и кого попросить, если что, организовать вам прикрытие, чтобы покинуть место встречи.

Главное: будьте честны

Если вам не нравится еда, музыка, погода или собеседник — скажите об этом сразу. Не надо мучить себя в попытках поддерживать иллюзию идеальности. И, наоборот, если вам что-то очень нравится — можно сказать об этом сразу.

Если свидание идет не по плану

Бывает, что свидание идет вообще не так, как было задумано. Вариантов, что может пойти не по плану, масса: недостоверный прогноз погоды, внезапное сообщение в рабочем чате, решившая заболеть кошка, а иногда и партнер оказывается не так прекрасен и обаятелен, как казалось изначально.

Без паники

Что бы ни произошло: от проливного ливня до порванных штанов, нужно стараться сохранять спокойствие. Сохраняйте гибкость, и, если кроме вашего визави все остальные составляющие свидания просто ужасны, предложите избраннику или избраннице перенести свидание в другое место. Или на другой день.

Если вам некомфортно рядом с партнером

Такое бывает, что на сайте знакомств или в компании общих друзей человек ведет себя как лапочка и душка, а наедине с вами, при живом общении, показывает совершенно другое лицо. Может, человек выбрал неудачные слова или действия, что заставило вас чувствовать себя некомфортно, может, линия поведения противоречива. Вариантов развития событий масса, но если вы чувствуете острое желание уйти через служебный выход, сменить внешность и паспорт, то к своим ощущениям стоит прислушаться. Начните с чего-то не слишком радикального, например, скажите человеку, что вам нужно уехать. Лучше, конечно, держать курс на честность и словами объяснить, что именно вас смутило или не понравилось, но если коммуникация не задается и вы понимаете, что человек не собирается вас слушать, то можно обратиться за помощью к другу. Если на свидание пришел вообще не тот человек и вы чувствуете себя в опасности, то можно и нужно обращаться за помощью.

Если визави прекращает свидание