5 ошибок, которые допускают все, пытаясь вернуть бывших

Мы не будем поднимать вопрос, насколько целесообразно возвращать партнера, который уже не с вами. Сделаем вид, что нас это не касается, и просто сосредоточимся на цели — вернуть бывшую половинку. Вот пять ошибок, которые сильно понизят шансы на воссоединение.

Фото: Super.ru Super.ru

Ошибка № 1: вовлекать общих друзей

Видео дня

Соблазн поговорить с общими друзьями в надежде услышать слова поддержки всегда велик. Однако общие знакомые, сами того не ведая, могут оказать медвежью услугу. Например, попробуют повлиять на вашего экс-партнера задушевными беседами и уговорами. Последнее, что вам нужно, чтобы кто-то умолял дать вам еще один шанс.

Ошибка № 2: переписываться навеселе

Переписка с бывшим партнером — занятие, требующее известного самообладания. Две предварительно выпитых «Текилы Санрайз» увеличат ваши шансы на провал, потому что можете пойти на поводу у эмоций и написать лишнего. Ваша задача — быть лучшей версией себя, и алкоголь в этом не помощник.

Ошибка № 3: упрекать и обижаться

Тяжело держать в себе 33 аргумента, убедительно, как вам кажется, доказывающих, как неправ ваш бывший партнер. Так вот, не спешите вываливать их ему при встрече. Во-первых, никому не захочется возвращаться в конфликтную среду, во-вторых, чувство вины тоже не очень-то располагает к романтике.

Разговор, почему вы расстались и как это изменить, неизбежен, но его нужно вести на холодную голову, предварительно посовещавшись с психологом.

Ошибка № 4: демонстрировать полное безразличие

Безразличие — приправа, которая, как и остальные манипулятивные техники, хороша в меру. Не надо делать вид, что отныне вам начихать на бывшего партнера. Он не телепат и может принять демонстративное равнодушие за чистую монету. Нет ничего зазорного в том, чтобы поздравить его с днем рождения или поинтересоваться самочувствием, если он запостил селфи из больницы. Проявляйте умеренное участие. Ключевое слово здесь — «умеренное» (и, конечно, по возможности взаимное).

Ошибка № 5: игнорировать отказ

Распространенная ошибка, которой грешат практически все. Расставание — это мощная встряска организма, которая иногда заставляет нас делать глупости: искать поводы для встречи, осаждать предмет обожания в мессенджерах и так далее.

Умение взять себя в руки и принять отказ — полезный скилл, который позволит вам сберечь время и нервы. Дайте экс-партнеру возможность соскучиться по вам, обо всем подумать, прийти к собственным выводам.