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1 час назад

Психолог дал неожиданный совет изменившим партнеру людям

Lenta.ru

Кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов дал изменившим своему постоянному партнеру или супругу людям неожиданный совет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Психолог дал неожиданный совет изменившим партнеру людям
Фото: unsplashunsplash

По словам Долгова, если есть желание продолжить отношения, нельзя признаваться в измене, чтобы не нанести партнеру сильную психологическую травму.

«Даже если у партнера есть обоснованные подозрения — молчите, как партизан. Пока вы стоите на своем, остается какая-то надежда, что этого не было», — сказал он.

Психолог добавил, что в этом случае у обманутого человека включаются механизмы психологической защиты, и реакция на спорную ситуацию становится не столь острой.

Даже если изменника простили, и союз удалось сохранить, восстановиться после удара трудно, предупредил Долгов.

«У меня масса клиенток, "простивших" измену мужа, но страдающих от психотравмирующих воспоминаний годами, а то и десятилетиями. Особенно меня удивляют персонажи, которые признаются в неверности практически в инициативном порядке, демонстрируя этим свою "честность"», — отметил он.

Долгов уверен, что в случае с изменами честность вредна.

«Лучше от такой честности не будет никому при любом развитии событий. Это один из немногих случаев, когда ложь действительно может быть во спасение», — заключил он.

Ранее автор и ведущая подкаста об изменах «Она хочет большего» Джо Пьяцца назвала скуку во время секса с постоянным партнером одной из основных причин, подталкивающих женщин к адюльтеру. Собеседницы Пьяццы также сообщали ей, что завели роман из-за того, что утратили взаимопонимание с партнером, хотели испытать острые ощущения, а также потому, что сделать это стало очень просто благодаря современным технологиям.

Любовь,Денис Долгов,
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