Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Удобные позы для секса в душе, чтобы не получить травму

WomanHit.ru

Любовь под струями воды — одно из любимых интимных развлечений большинства пар. Однако секс в ванной или душевой кабинке может быть весьма травматичен. Чтобы ваша близость была максимально приятной и безопасной, мы собрали самые комфортные позы, которые стоит попробовать в душе с любимым мужчиной.

Удобные позы для секса в душе, чтобы не получить травму
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Глаза в глаза

Если вы с мужчиной не слишком различаетесь по росту, можно попробовать комфортную позу стоя: вы стоите лицом друг к другу, не теряя зрительного контакта, вы поднимаете ногу и сгибаете ее в колене. Мужчина же помогает вам не потерять равновесие и держит вашу ногу на сгибе. Для большей устойчивости вы можете опереться на стену, но ни в коем случае не прислоняйтесь к стеклянной дверце душевой — она вас точно не выдержит.

В обороте

Еще одна стоячая поза, когда вы поворачиваетесь к мужчине спиной. Займите максимально удобное для вас положение, когда вы не скользите и не рискуете приземлиться подбородком на бортик ванной. Держитесь обеими руками за стену перед вами, мужчина в это время удерживает вас за бедра или талию, что дает вам дополнительную подстраховку. Поза не рекомендуется в узких душевых, так как есть риск разгромить хрупкую конструкцию.

Прямо в ванне

Обладатели ванной могут опробовать большее количество поз, чем хозяева душевой. К примеру, если вы не уверены, что удержите равновесие на скользкой поверхности акриловой ванной, попросите своего мужчину сесть на бортик. Вы же садитесь сверху, но так, чтобы партнер не соскользнул назад, хорошо, если у него за спиной будет опора хотя бы в виде раковины. Для женщины практически нет рисков в этой позе.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий