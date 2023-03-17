Удобные позы для секса в душе, чтобы не получить травму

Любовь под струями воды — одно из любимых интимных развлечений большинства пар. Однако секс в ванной или душевой кабинке может быть весьма травматичен. Чтобы ваша близость была максимально приятной и безопасной, мы собрали самые комфортные позы, которые стоит попробовать в душе с любимым мужчиной.
Если вы с мужчиной не слишком различаетесь по росту, можно попробовать комфортную позу стоя: вы стоите лицом друг к другу, не теряя зрительного контакта, вы поднимаете ногу и сгибаете ее в колене. Мужчина же помогает вам не потерять равновесие и держит вашу ногу на сгибе. Для большей устойчивости вы можете опереться на стену, но ни в коем случае не прислоняйтесь к стеклянной дверце душевой — она вас точно не выдержит.
Еще одна стоячая поза, когда вы поворачиваетесь к мужчине спиной. Займите максимально удобное для вас положение, когда вы не скользите и не рискуете приземлиться подбородком на бортик ванной. Держитесь обеими руками за стену перед вами, мужчина в это время удерживает вас за бедра или талию, что дает вам дополнительную подстраховку. Поза не рекомендуется в узких душевых, так как есть риск разгромить хрупкую конструкцию.
Обладатели ванной могут опробовать большее количество поз, чем хозяева душевой. К примеру, если вы не уверены, что удержите равновесие на скользкой поверхности акриловой ванной, попросите своего мужчину сесть на бортик. Вы же садитесь сверху, но так, чтобы партнер не соскользнул назад, хорошо, если у него за спиной будет опора хотя бы в виде раковины. Для женщины практически нет рисков в этой позе.