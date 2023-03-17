Удобные позы для секса в душе, чтобы не получить травму

Любовь под струями воды — одно из любимых интимных развлечений большинства пар. Однако секс в ванной или душевой кабинке может быть весьма травматичен. Чтобы ваша близость была максимально приятной и безопасной, мы собрали самые комфортные позы, которые стоит попробовать в душе с любимым мужчиной.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Глаза в глаза

Если вы с мужчиной не слишком различаетесь по росту, можно попробовать комфортную позу стоя: вы стоите лицом друг к другу, не теряя зрительного контакта, вы поднимаете ногу и сгибаете ее в колене. Мужчина же помогает вам не потерять равновесие и держит вашу ногу на сгибе. Для большей устойчивости вы можете опереться на стену, но ни в коем случае не прислоняйтесь к стеклянной дверце душевой — она вас точно не выдержит.

В обороте

Еще одна стоячая поза, когда вы поворачиваетесь к мужчине спиной. Займите максимально удобное для вас положение, когда вы не скользите и не рискуете приземлиться подбородком на бортик ванной. Держитесь обеими руками за стену перед вами, мужчина в это время удерживает вас за бедра или талию, что дает вам дополнительную подстраховку. Поза не рекомендуется в узких душевых, так как есть риск разгромить хрупкую конструкцию.

Прямо в ванне