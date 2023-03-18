Брачный договор: нужен ли он и как правильно составить

Чтобы брачный договор не стал причиной судебных споров, необходимо отнестись очень внимательно к содержанию данного документа. Следует обязательно учитывать положения главы 8 СК РФ о брачном договоре, а также разъяснения Верховного Суда РФ. Остановимся на главных моментах.

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1. В договор включаются пункты, касающиеся имущественных отношений пары. Чаще всего супруги выбирают режим раздельной собственности: в таком случае приобретаемое в браке имущество становится собственностью того, на чье имя оно оформлено. Возможно применение более гибкого подхода: так, пара вправе указать, что часть имущества переходит в совместную собственность, а часть — в личную.

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Разрешено договариваться о жилищных правах и обязанностях граждан по отношению друг к другу. Например, можно прописать обязанность гражданина съехать с квартиры экс-супруга после расставания и сняться с регистрационного учета, закрепить положение о приобретении на имя супруга недвижимости после рождения ребенка и т. д.

Граждане вправе решить в контракте все вопросы, связанные с содержанием друг друга и несением расходов на семью. Оплата ЖКУ, путевок, ремонта квартиры или машины, траты на образование и лечение детей — наиболее типичные примеры. Супруги могут договориться о финансовой поддержке друг друга в самых разных жизненных обстоятельствах.

2. Из договора исключаются все положения, касающиеся личных неимущественных отношений. Например, это «отступные» за измену, порядок распределения домашних обязанностей, запрет на нецензурную брань и т. д. Нельзя договариваться о детях, в частности, прописывать, с кем они останутся после расставания родителей, и как будет происходить их общение. Запрещено ограничивать право- и дееспособность супругов, поэтому незаконным является включение в договор пунктов о запрете на трудоустройство, получение образования или регистрацию в качестве ИП, об ограничении на вступление супругов в новый брак после развода.

3. Брачный контракт должен соответствовать основным началам семейного законодательства. Главные принципы семейного законодательства закреплены в ст.1 СК РФ. Так, например, не следует включать в документ условие о возмездном исполнении супружеских обязанностей или положение о том, что все споры и разногласия пара решает исключительно у психолога/священнослужителя.

4. Неравноценный раздел супружеских активов не запрещен. Так, можно прописать, что вся недвижимость принадлежит жене, а муж является собственником только движимого имущества, например, автомобилей. Однако нельзя допускать, чтобы один супруг остался вообще без имущества. Такой вариант ставит гражданина в заранее неблагоприятное положение, следовательно, существует большая вероятность признания всего договора недействительным.