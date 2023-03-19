4 признака, что вы с партнером финансово несовместимы

Основная причина разводов в России — денежные проблемы. Если верить опросам ВЦИОМ, 33% пар в нашей стране разводятся из-за бедности — это в два раза больше, чем число разводов из-за измены или несовместимости характеров. К счастью, проверить финансовую совместимость можно и до брака. Вот четыре признака, которые помогут определить, легко ли вам с партнером будет найти общий язык в денежных вопросах.

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Красный флаг № 1: отсутствие общих приоритетов

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Начнем с того, что образ жизни и привычки партнеров в идеале должны совпадать. В начале отношений разница может казаться несущественной, но в будущем финансовые разногласия могут доставить обоим немалые страдания. Куда поехать в отпуск, какую купить машину, где одеваться, сколько тратить на подарок — все это будет определять, насколько вам комфортно в паре с человеком.

Красный флаг № 2: вы недовольны тем, как партнер распоряжается деньгами

Американские исследователи опросили 500 респондентов и выяснили, что чувство удовлетворенности отношениями напрямую зависит от того, насколько мудро партнер обращается с деньгами. Если человеку кажется, что его вторая половина — транжира, он будет испытывать напряжение и даже чувствовать себя несчастным. И наоборот, чем рациональнее, на его взгляд, траты любимого человека, тем счастливее и увереннее в завтрашнем дне он себя чувствует (очевидно, это работает для обоих полов).

Красный флаг № 3: вы избегаете разговоров о деньгах или обманываете друг друга

Кто сколько зарабатывает и на что тратит — болезненная тема для многих пар. Причины, по которым партнеры не говорят о деньгах, могут быть разные. Например, если один зарабатывает существенно больше другого: «Если я скажу ему, он подумает, что я его упрекаю», или кто-то из партнеров боится узнать неприятную правду: «Он жалеет для меня денег». Как бы там ни было, психологи уверены, что прояснять денежные вопросы надо на каждом этапе развития пары. А еще быть друг с другом честными: замалчивание долгов или крупных трат неизбежно приведет к большим проблемам.

Красный флаг № 4: кредиты