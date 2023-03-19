Должна ли женщина выходить замуж: разбираемся с психологом

В одном из дамских журналов были опубликованы семь признаков старой девы, которые мужчина якобы сразу подмечает в женщине. А стало быть, они лишают её возможности обзавестись мужем, который, по мнению автора, является главной мечтой практически каждой представительницы слабого пола.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Однако у многих читательниц такая постановка вопроса вызвала иронию и даже недоумение. По их мнению, большинство женщин, которые не обзавелись семьёй, делают это сознательно, а вовсе не потому, что их замуж никто не берёт. Да и вообще времена, когда замужество было главной мечтой и целью женщины, давно миновали. Представительниц слабого пола, не видящих в нём никакого смысла, становится всё больше.

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Так должна ли женщина в обязательном порядке выходить замуж?

Одна в поле воин

Что и говорить, времена, когда наличие мужа являлось гарантией стабильности, уходят в прошлое. Мужчина был главной поддержкой и опорой, кормильцем семьи, хозяином в доме. А потому и замужество воспринималось как одна из главных жизненных задач и целей.

Как писала Агата Кристи, замужество для девушки во времена её молодости считалось работой. Жена, находясь на содержании мужа, должна была служить ему верой и правдой. С развитием эмансипации и благодаря успешной борьбе женщин за свои права ситуация в корне изменилась.

Шаг за шагом слабый пол вторгался в сферы, которые исторически считались мужскими. Сначала женщины надели брюки. Затем встали к станкам, потом примерили кресла руководителей. Женщины научились зарабатывать деньги и принимать решения – то есть выполнять функции, считавшиеся исконно мужскими.

После этого потребность в мужчине как в кормильце отпала.

Но при этом наличие мужа всё равно долгое время воспринималось как свидетельство женской состоятельности. Замужество и до сих пор многими считается одним из главных способов женской реализации. Правда, придерживающихся подобных взглядов становится всё меньше.

Сегодня дама, не желающая обзаводиться семьёй, никого не удивляет. И многие современные представительницы слабого пола не особенно комплексуют из-за отсутствия семьи.

Замужество перестало быть единственным мерилом женской состоятельности. Многим представительницам слабого пола удаётся сделать неплохую карьеру, и эти достижения ценятся ими куда больше, чем обладание семейным гнездышком.

Чемодан без ручки

Несколько лет назад британское агентство провело опрос и выяснило, что незамужних женщин, которые счастливы в своём одиночестве, оказалось больше, чем счастливых холостых мужчин. По результатам опроса, 61% женщин не стремятся к замужеству и вообще серьёзным отношениям. Мужчин, стремящихся к подобному одиночеству, – лишь 49%.

По мнению исследователей, это объясняется тем, что полноценные отношения сейчас требуют больше усилий от женщины, чем от мужчины.

Причём имеются в виду даже не усилия по бытовому обслуживанию мужчины.

Большинство психотерапевтов всю ответственность за создание отношений, как правило, возлагают на женщин.

У многих представительниц слабого пола это вызывает откровенное возмущение.

«Психотерапевты отнесли мужей в XXI веке к привилегированному классу: жена в халате – пойду к той, которая в бикини; жена не спала ночь, т.к. болел ребёнок, значит, не обеспечила мужа энергией (как это было описано в одной статье) – пойду искать б…, которая примет всегда; жена поставила тарелку с едой без выверта – пойду к той, которая играет, как артистка в цирке, и т.д. То есть женщина постоянно должна вертеться на пупе, чтобы мужчину удержать. А на фига, скажите вы мне?» – искренне возмущалась наша читательница Мария.

На этом фоне муж многими воспринимается как обуза.

«Что получают женщины, когда выходят замуж? Только новую фамилию и дополнительную головную боль – обслуживание любимого мужа», – считает моя приятельница.

По мнению многих представительниц слабого пола, сегодня, в условиях равноправия, когда многие женщины зарабатывают с мужчинами на равных, причин носиться с ними как с писаной торбой нет. Зачем тратить на него силы, время и чувства, когда их вполне можно потратить на саму себя?

«Можно в любой вечер встретиться с подругами, пойти на выставку, в кино, кафе, куда тебе хочется по настроению. Никого не раздражает твоё хобби и время, на него потраченное. Можно только для себя спланировать отпуск, когда, где и как тебе хочется его провести. Можно учиться и работать, ни под кого не подстраиваясь, и строить планы», – пишет одна из пользовательниц сети под статьёй о старых девах.

Я знаю нескольких одиноких барышень, которые нисколько не переживают по поводу своего одиночества.

По их словам, собственный комфорт они ни за какие коврижки не променяют на узы семьи.