Как часто женщины испытывают оргазмы во время секса

Опрос Durex показал, что женщины в среднем испытывают в четыре раза меньше оргазмов, чем сексуально активные мужчины. Об этом сообщает The Huffington Post.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В опросе приняли участие две тысячи взрослых. Анализ показал, что только 5% женщин и 20% мужчин всегда испытывают оргазм во время секса.

При это 40% сексуально активных женщин и 12% мужчин сообщили, что они никогда или очень редко достигают оргазма во время проникающего секса.

Кроме того, 43% женщин и 32% мужчин в Великобритании хотя бы раз в жизни имитировали оргазм, чтобы не задеть чувства своего партнера или закончить секс.