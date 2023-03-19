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1 час назад

Социологи выяснили, как часто женщины испытывают оргазмы во время секса

Газета.Ruиещё 1

Опрос Durex показал, что женщины в среднем испытывают в четыре раза меньше оргазмов, чем сексуально активные мужчины. Об этом сообщает The Huffington Post.

Как часто женщины испытывают оргазмы во время секса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В опросе приняли участие две тысячи взрослых. Анализ показал, что только 5% женщин и 20% мужчин всегда испытывают оргазм во время секса.

При это 40% сексуально активных женщин и 12% мужчин сообщили, что они никогда или очень редко достигают оргазма во время проникающего секса.

Кроме того, 43% женщин и 32% мужчин в Великобритании хотя бы раз в жизни имитировали оргазм, чтобы не задеть чувства своего партнера или закончить секс.

В комментарии для Durex эксперт по сексу Аликс Фокс рекомендовала не торопиться с прелюдией, использовать секс-игрушки (19% женщин назвали это одним из наиболее вероятных способов достижения оргазма) и обсуждать с партнером его желания. Эти действия могут повысить шансы на достижение оргазма обоими партнерами.

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