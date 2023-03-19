Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
8 минут назад

Шах и мах: 3 способа отпугнуть брачного афериста

WomanHit.ru

Опытный борец с аферистами и ведущий реалити «Решала» на телеканале «ЧЕ!» Влад Чижов поделился лайфхаками, как вывести альфонса на чистую воду.

Шах и мах: 3 способа отпугнуть брачного афериста
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Альфонсы — те же мошенники. Их задача — как можно быстрее получить от жертвы желаемое. Сбережения, недвижимость или связи. Если вы заметили, что новый знакомый мало говорит о себе, чересчур навязчив и торопит развитие отношений, будьте бдительны. Перед вами может быть мошенник!

Не бойтесь много спрашивать о его жизни

Он не приглашает вас в гости, не знакомит с друзьями, семьей или коллегами. Зато много интересуется вашей жизнью. Это нечестная игра! Переведите ее на его сторону поля! Ваша цель — спрашивать, запоминать и проверять факты. Спонтанные и глубокие вопросы начнут разрушать фундамент и его легенда рано или поздно рассыпется.

Будьте скромнее

Брачные аферисты — искусные манипуляторы. Их цель — узнать как можно больше о своей жертве и найти слабые места. Не доставляйте им такой роскоши. Чем меньше информации вы даете, тем сложнее вами манипулировать. Порядочный мужчина со здоровыми намерениями будет заботлив и даст вам время раскрыться. Альфонс же ждать не будет и вскоре испариться.

Защищайте свои интересы

Совместный бизнес, дорогостоящие покупки или совместные вложения лучше планировать с человеком, которого вы хорошо знаете. Несколько лет, но не пару месяцев. Даже в таком случае, любые инвестиции, долги и переводы денег необходимо оформлять в присутствии свидетелей и под расписку. Так, вы поставите «шах и мат» и отпугнете любого с нечистыми намерениями.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий