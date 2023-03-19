Шах и мах: 3 способа отпугнуть брачного афериста

Опытный борец с аферистами и ведущий реалити «Решала» на телеканале «ЧЕ!» Влад Чижов поделился лайфхаками, как вывести альфонса на чистую воду.

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Альфонсы — те же мошенники. Их задача — как можно быстрее получить от жертвы желаемое. Сбережения, недвижимость или связи. Если вы заметили, что новый знакомый мало говорит о себе, чересчур навязчив и торопит развитие отношений, будьте бдительны. Перед вами может быть мошенник!

Не бойтесь много спрашивать о его жизни

Он не приглашает вас в гости, не знакомит с друзьями, семьей или коллегами. Зато много интересуется вашей жизнью. Это нечестная игра! Переведите ее на его сторону поля! Ваша цель — спрашивать, запоминать и проверять факты. Спонтанные и глубокие вопросы начнут разрушать фундамент и его легенда рано или поздно рассыпется.

Будьте скромнее

Брачные аферисты — искусные манипуляторы. Их цель — узнать как можно больше о своей жертве и найти слабые места. Не доставляйте им такой роскоши. Чем меньше информации вы даете, тем сложнее вами манипулировать. Порядочный мужчина со здоровыми намерениями будет заботлив и даст вам время раскрыться. Альфонс же ждать не будет и вскоре испариться.

Защищайте свои интересы