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Психолог оценил идею признания в измене

Идею признания в измене своему партнеру оценил в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он порекомендовал мужчинам и женщинам ни при каких обстоятельства не признаваться в неверности.

Психолог оценил идею признания в измене
© Мослента

«Если вы планируете текущие отношения продолжать, признаваться в измене нельзя ни в коем случае», — написал он. По его словам, это нанесет очень глубокую психотравму человеку.

При этом молчать следует даже в том случае, если вас уже начали подозревать. Тогда, по словам специалиста, у партнера останется хотя бы небольшая надежда на то, что ему не изменяли. В этом случае включаются различные механизмы психологической защиты и реакция на происходящее будет не такой острой.

По-настоящему честным поведением в этом случае будет уход из семьи без объявления об измене, объяснил Долгов.

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