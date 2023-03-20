Психолог оценил идею признания в измене

Идею признания в измене своему партнеру оценил в своем Telegram -канале психолог Денис Долгов . Он порекомендовал мужчинам и женщинам ни при каких обстоятельства не признаваться в неверности.

«Если вы планируете текущие отношения продолжать, признаваться в измене нельзя ни в коем случае», — написал он. По его словам, это нанесет очень глубокую психотравму человеку.

При этом молчать следует даже в том случае, если вас уже начали подозревать. Тогда, по словам специалиста, у партнера останется хотя бы небольшая надежда на то, что ему не изменяли. В этом случае включаются различные механизмы психологической защиты и реакция на происходящее будет не такой острой.