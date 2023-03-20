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3 часа назад

Мужчина поговорил с отцом и после его слов решил отменить свадьбу

Lenta.ru

Пользователь Reddit с ником u/throwraloo9523 сообщил, что решил отменить свадьбу после разговора с отцом. Он попросил читателей дать совет, как ему лучше сообщить о своем решении невесте.

Мужчина поговорил с отцом и после решил отменить свадьбу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста рассказал, что встречается с девушкой почти десять лет и скоро у них родится ребенок.

«Она замечательная и я рад, что она есть в моей жизни. У нас были как падения, которые мы смогли преодолеть, так и взлеты, но я чувствую, что наши отношения исчерпали себя. (...) Мы не в токсических отношениях, но мы оба несчастливы друг с другом уже длительное время», — признался мужчина.

По словам жениха, свадьба должна состояться уже в следующем месяце. На прошлой неделе он встретился с отцом и тот посоветовал ему не вступать в брак с нелюбимой девушкой только ради будущего ребенка.

«Отец женился на моей матери, потому что она забеременела мной. Они развелись, когда мне было девять лет, и я помню, что до развода они постоянно ругались друг с другом. Они стали гораздо лучшими родителями, когда были порознь, а не вместе», — написал он.

Отец посоветовал мужчине не повторять его ошибку, потому что он женился на его матери только из-за беременности и в итоге был несчастлив. В течение нескольких дней жених обдумывал слова родственника, после чего решил отменить свадьбу. Он попросил пользователей посоветовать ему, как лучше рассказать об этом невесте.

«Я не знаю, как завести об этом разговор, потому что это приведет к большим переменам», — добавил он.

Один из пользователей заявил, что автор поста в любом случае ранит невесту своим решением. Он порекомендовал мужчине поговорить с девушкой в уединенном месте.

«Если вы собираетесь сказать ей это, то сделайте это сегодня. Лучше поговорить с ней сразу после того, как прочитаете это сообщение. Ваша свадьба через несколько недель. Вы собираетесь разбить сердце невесты и, возможно, уничтожить шансы на счастливое совместное воспитание ребенка. Если вы будете дольше думать, то сделаете только хуже», — поделился мнением другой комментатор.

Любовь,
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