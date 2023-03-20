Секс-гуру назвала действенный способ возбудить партнера

«Грязные» разговоры в спальне могут стать ключом к счастью в интимной жизни, уверяет секс-гуру Анарелла Мартинес-Мадрид. Она назвала действенный способ возбудить партнера изданию Daily Star.

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Разговор на пикантные темы — отличный способ узнать, что нравится и не нравится партнеру. Беседу можно начать с чтения эротической книги. Мартинес-Мадрид уверена, что тематическая литература и совместный просмотр порно помогут настроиться на нужный лад и подобрать правильные слова.

После начала разговора можно поинтересоваться у партнера, что его заводит, и поделиться своими фантазиями. Разговор о том, что вы хотите сделать, позволит раскрыться и подскажет, как лучше всего доставить удовольствие друг другу, говорит Мартинес-Мадрид.

«Легко чувствовать себя неловко в первый раз. Но если говорить игривым тоном, неловкость пропадет. "Грязные" разговоры не обязательны, как и все остальное в сексе, но они помогут создавать разные сексуальные сценарии, переносящие в другое измерение», — уверила она.

40 процентов британцев редко или никогда не говорят о сексе с партнерами, несмотря на то, что большинство считает это ключом к лучшей сексуальной жизни

Если партнеру не нравятся грязные разговоры, нужно уважать его границы.